Denne artikkelen ble først publisert på forskning.no.

Testosteronmangel kan føre til seksuelle problemer som nedsatt lyst og evne, samt nedstemthet.

Hittil har forskningen vært motstridende om hvorvidt tilskudd av testosteron er trygt når det gjelder hjerte- og karsykdom.

For testosteron påvirker også mekanismer i kroppen som enten kan øke eller redusere risikoen for hjerte- og karsykdom.

Nå har amerikanske forskere gjort en ny studie for å sjekke risikoen.

- Studien viser at det ser ut til å være trygt å gi testosteron til de som har reell mangel, sier seksjonsoverlege Per Medbø Thorsby ved OUS. Foto: Lar Petter Devik

God studie

Studien er publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

– Denne studien er veldig godt gjennomført og viser at det ser ut til å være trygt å gi testosteronerstatning til de som har reell mangel, selv om de har økt risiko for hjerte- og karsykdom, sier endokrinolog Per Medbøe Thorsby til forskning.no.

Han tar et lite forbehold om at de med pågående alvorlig sykdom ikke fikk være med i studien.

Thorsby er seksjonsoverlege ved Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Over 5.000 deltakere

Drøyt 5.200 menn med lave verdier av testosteron deltok i studien. De var i snitt 63 år og hadde symptomer som seksuelle problemer og nedstemthet.

Må måles om morgenen For å stille diagnosen testosteronmangel sikkert, må nivået måles om morgenen, to ulike dager. Helst fastende. Testosteron faller med mer enn 30 prosent utover dagen og etter måltider. Har man to lave målinger, kan man behandles med testosteron. Man må ikke gi mer enn at nivået blir i normalområdet for menn over 40 år, som er 4,6-24 nanomol/l. De må kontrolleres regelmessig. Og være spesielt oppmerksom på risiko for blodpropp, økt blodlevring, prostatasykdom og hjertesykdom. (Kilde: Per Medbøe Thorsby, Hormonlaboratoriet, OUS)

De ble tilfeldig delt inn i to grupper. Den ene gruppen fikk testosteron i geléform til å smøre på huden, den andre fikk placebogelé, altså narremedisin uten virkning.

Deltakerne hadde enten hatt hjerte- og karsykdom før eller høy risiko for å få det.

Etter nesten tre år tok forskerne en opptelling, blant både overlevende og døde. Flere i kontrollgruppen var blitt rammet av hjerteinfarkt eller hjerneslag i løpet av perioden, skriver Dagensmedicin.se.

«Frikjenner» testosteron

Av dem som fikk ekte testosteron, ble 7 prosent rammet av hjerte- eller karsykdom. I kontrollgruppen som fikk narremedisin, ble 7,3 prosent rammet.

Denne forskjellen er stor nok til at testosteron oppfyller kriteriene for ikke å være skadelig, mener de amerikanske forskerne.

De får støtte av Stefan Arver, som er overlege ved svenske Karolinska Universitetssykehus. Han har ikke deltatt i studien.

Kan gi økt aksept for behandling

– Studien kan gjøre det mer akseptabelt å behandle menn med testosterongelé hvis de har symptomer på mangel, sier Arver til Dagensmedicin.se.

En tidligere studie fra 2021 som forskning.no har omtalt, konkluderte også med at testosterontilskudd kan beskytte mot tidlig død, hjerteinfarkt og hjerneslag.

Forskerne tolket resultatet den gangen som at menn som får tilskudd, blir bedre i stand til å leve sunt.

Testosteronmangel Testosteron produseres i testiklene og i binyrene. Normalt synker nivået av testosteron langsomt med økende alder. De fleste menn fortsetter å ha nivåer innenfor normalområdet. Mangel på testosteron kan oppstå i alle aldre. Symptomene kan komme snikende. Nedsatt seksuell lyst og evne

Nedsatt muskelmasse og -styrke

Svettetendenser

Økt tretthet, mindre motivasjon og initiativ

Nedsatt konsentrasjon og hukommelse

Vektøkning særlig rundt magen

Søvnproblemer

Tristhet, irritabilitet

Nedsatt hår- og skjeggvekst (Kilde: Lommelegen)

Vektnedgang kan øke testosteronet

Redusert seksuell lyst og manglende spontan morgen-ereksjon er hovedplagene menn med lav testosteron har, forteller Per Medbøe Thorsby.

Har man disse problemene kan en testosteronmåling være aktuelt.

Andre plager som økt tretthet, søvnvansker, overvekt og lignende, kan ha mange andre årsaker, understreker han.

Deltakerne i denne studien var ganske overvektige. Ved å redusere vekten sin noe – 5-10 prosent – ville mange av disse fått et normalt testosteronnivå, fordi slanking fører til øket testosteron, Sier Thorsby.

Kontroversiell testosteronbehandling

Testosteronbehandling har vært et kontroversielt tema, også i Norge.

Kjendislegen og urologen Ken Purvis mistet autorisasjonen i 2017 etter en granskning som viste at han hadde skrevet ut flere typer testosteron til pasienter uten at det var godt nok begrunnet medisinsk. Les hele saken på Filternyheter.

Enda en lege mistet autorisasjonen i 2021 på grunn av avvikende praksis med testosteronbehandling. Les hele begrunnelsen hos Helsetilsynet her.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er det ikke gjort nok forskning til å vite hva som skjer når noen tar testosteron over lang tid.

Blodpropp i lungene

Generelt var det få som ble syke i begge gruppene i den amerikanske studien. Like mange fikk kreft i prostata, for eksempel.

Men det var en noe høyere risiko for lungeemboli, altså blodpropp i lungene, i testosteron-gruppen.

Dette støtter dagens anbefalinger om å bruke testosteron med forsiktighet hos personer som tidligere har hatt blodpropp.

Studien er finansiert av ulike legemiddelselskaper som lager legemidler med testosteron.

