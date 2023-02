Beinskjørhet, eller osteoporose , er en sykdom i skjelettet som gjør beinstrukturen mer skjør og utsatt for beinbrudd, skriver NHI . Ifølge Helsenorge rammer det ofte eldre kvinner.

Årsaken kan være underliggende sykdommer, men er som oftest knyttet til aldring.

Men beinskjørhet er likevel vanskelig å oppdage før man har fått diagnosen. Ofte må det altså et fall og et brudd til.

– Mange ser ikke sammenhengen, at det kan være beinskjørhet. Er du i syttiårene og får brudd i for eksempel over- eller underarmen etter å ha falt, bør du mistenke at det kan være beinskjørhet. Det er en åpenbar mangel på bevissthet blant pasienter og også helsepersonell, sier den svenske overlegen Mattias Lorentzon til svenske Expressen.

Lorentzon er professor og overlege ved avdelingen for indremedisin og klinisk ernæring ved Gøteborgs universitet.

Overlegen mener det er seks tidlige tegn på beinskjørhet du bør være obs på.

Tidlige tegn på beinskjørhet

Du blir kortere: Hvis du har lagt merke til at du har blitt lavere, med minimum fem centimeter, kan det være på tide å gå til legen. Ved osteoporose kan nemlig ryggvirvlene kollapse, noe som vil gjøre deg kortere.

Brudd i ryggsøylen: Opplever du brudd i ryggsøylen, eller vertebral kompresjonsbrudd, er det nesten alltid som følge av beinskjørhet.

Ryggen blir stiv: Ved ryggvirvelkompresjon, som ofte skyldes et skjørt skjelett, kan du føle deg stiv i ryggen. Det merkes vanligvis mest i den langsgående ryggraden, det vil si den nedre delen av ryggen.

Ryggen din gjør vondt: Har du ryggvondt som ikke vil forsvinne? Da kan det være fordi ryggvirvlene har kollapset, som også er et tegn på osteoporose.

Du faller lettere: Balansen og refleksene påvirkes ofte negativt hvis skjelettet blir svakere. Hvis du har lettere for å miste balansen eller falle, kan det skyldes beinskjørhet.

Du får lett brudd når du faller: Når skjelettet blir svakere kan det bli kraftig skadet selv ved lette fall eller ulykker. Hvis du lett får brudd når du skader deg, er det et veletablert tegn på beinskjørhet.

Risikofaktorer

Det er også faktorer som er med på å øke risikoen for å utvikle beinskjørhet, sier Lorentzon.

Blant annet er det arvelig, så hvis du har en forelder som lider av osteoporose, øker sjansen for at du også får det.

Røyker du, spiser spesialkost som for eksempel vegansk kosthold eller tar mye kortison i form av tabletter, øker også sjansene for å bli beinskjør.

Det er imidlertid også mye du kan gjøre for å unngå å bli beinskjør som gammel.

Blant annet virker det forebyggende å være aktiv og spise et sunt og variert kosthold hvor du får i deg alle de viktigste næringsstoffene.

Kalsium er spesielt viktig for beinene våre. For å få maksimalt ut av kalsiumet er det derfor viktig å også få nok vitamin D. Vitamin D hjelper nemlig kroppen å ta opp kalsium.