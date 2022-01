Det har lenge vært kjent at øynene dine kan gi tegn på alvorlige sykdommer.

Blant annet kan tørre øyne være et tegn på leddgikt, høye kolestrolnivåer kan avdekkes av en hvit, grå eller blå ring rundt iris, og en kobberaktig gullring som omkranser regnbuehinnen i øyet er et tegn på Wilsons sykdom – en sjelden genetisk lidelse som får kobber til å bygge seg opp i hjernen, leveren og andre organer.

Også skader på netthinnen kan være tidlige tegn på nerveskader på grunn av diabetes, høyt blodtrykk, coronarsykdom, kreft, samt grønn stær og aldersrelatert skarpsynssvekkelse.

Kroppens «vindu»

Ifølge CNN mener nå forskere at øynene våre også kan gi oss en god indikasjon på kroppens biologiske alder. En alder som ikke nødvendigvis speiler vår egentlige alder.

Det å se dypt inn i øyet kan altså fortelle en god del om en persons helse, sier legene.

– Netthinnen tilbyr et unikt, tilgjengelig «vindu» for å evaluere underliggende patologiske systemiske vaskulære og nevrologiske sykdommer som er assosiert med økt risiko for dødelighet, skriver studieforfatter Dr. Mingguang He, professor i epidemiologi ved University of Melbourne og Center for Eye Research i Australia, i studien.

Studien ble tidligere denne uken publisert i British Journal of Ophthalmology.

Økning på to prosent hvert år

Studien analyserte over 130 000 netthinnebilder fra prøver gitt av personer som deltok i en større studie av over 500 000 britiske deltakere mellom 40 og 69 år.

Ved hjelp av maskinlæring, regnet forskerne ut den biologiske helsen til øyet og sammenlignet det med personenes faktiske alder.

I studien fant de at risikoen for død økte med to prosent hvert år, uansett årsak, jo større differanse mellom biologisk og faktisk alder.

Større differanse på tre, fem og 10 år mellom faktisk alder og biologisk alder gav opp til 67 prosent høyere risiko for død av spesifikke sykdommer. Selv etter å ha tatt hensyn til andre faktorer som høyt blodtrykk, vekt og livsstilsforskjeller som røyking.

Trodde ikke det var mulig

Professor i øyesykdommer ved Wills Eye Hospital i Philadelphia, Sunir Garg, sier til CNN at studien er unik.

– Ved å bruke maskinlæring, var datamaskinen i stand til å bestemme pasientens alder fra et fargebilde av netthinnen med ganske god nøyaktighet. Dette er ikke ting vi som leger vil kunne fortelle – vi kan fortelle om noen er et barn kontra en eldre voksen, men ikke om noen er 70 eller 80 år, sier Garg.

Videre sier han at det å sammenligne en pasients virkelige alder og øyets biologiske alder for å forutse en pasients dødelighet var noe han aldri trodde ville bli mulig.

Før teorien kan begynne å brukes i praksis må det derimot gjøres mange flere og større undersøkelser mener Garg.

Blant annet klarte ikke studien å forutsi dødeligheten av hjerte- og karsykdommer eller kreft.

Det mener de kan skyldes at et mindre antall slike tilfeller i befolkningen ble studert, eller at behandlingene mot kreft- og hjertesykdommer har blitt så bra de siste årene, at det ikke slår ut i øyets biologiske alder som andre sykdommer.