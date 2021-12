Impotens-medisinen Viagra, eller Sildenafil som legemiddelet heter, kan forebygge risikoen for Alzheimers sykdom, melder BBC.

Det er et amerikansk forskningsteam som står bak studien om de nye funnene, som er publisert i tidsskriftet Nature.

Forskerne kom frem til at Viagra kan være effektivt mot å angripe proteiner som er med på å utvikle demens. Det er da snakk om høye doser av Viagra.

Planlegger nye studier

Forskerne studerte om 1600 ulike legemidler kunne fungere som behandling mot sykdommer de i utgangspunktet ikke er laget for.

Personer som brukte Viagra hadde 69 prosent redusert risiko for å utvikle demens kontra personer som ikke tok middelet. Dette er basert på medisinske data som strekker seg over seks år, og involverer mer enn 7,2 millioner amerikanske individer.

Hovedforsker bak studien, Feixiong Cheng, omtaler funnene deres som «oppmuntrende», men legger til at det er nødvendig med ytterliggere forskning.

– Funnene våre etablerer bare en sammenheng mellom bruk av Sildenafil og redusert forekomst av Alzheimers sykdom. Derfor planlegger vi nå nye studier for å teste årsakssammenheng, og for å bekrefte om Sildenafil har kliniske fordeler for Alzheimer-pasienter, sier Cheng ifølge BBC.

Etterlyser info om risikofaktorer

Men ikke alle er like overbevist om studien. Hjerneforsker Tara Spires-Jones ved universitetet i Edinburgh, sier følgende:

– Selv om disse dataene er interessante fra et vitenskapelig perspektiv, basert på denne studien, ville jeg ikke ha forhastet meg med å ta Viagra for å forebygge eller kurere Alzheimers, sier Jones ifølge Science Media Centre.

Hun viser til at dataene i studien ikke var veldig detaljerte, og hjerneforskeren etterlyser informasjon om risikofaktorer som gener og utdanningsnivå.

I utgangspunktet var Viagra laget for å være hjertemedisin, på grunn av middelets evne til å styrke blodtilførselen i blodårene.

Alzheimer er den mest kjente av demenssykdommene. De vanligste symptomene er at hukommelsen blir dårligere, problemer med språket, og vanskeligheter med daglige gjøremål.

I 2020 ble det beregnet at 101.000 personer lever med demens i Norge.

57 prosent av de som har demens i Norge, har Alzheimers sykdom. Kvinner blir oftere rammet av demens enn menn. Årsaken til dette er uvisst.