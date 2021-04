Ifølge en ny studie fra Public Health England gir en enkelt dose av Covid-19-vaksine fra Pfizer og AstraZeneca bedre beskyttelse mot smitteoverføring enn det vaksineforskerne tidligere har trodd.

Studien dokumenterer at ett enkelt stikk reduserer risikoen for smitteoverføring med inntil 50 prosent, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Studien, som ennå ikke er fagfellevurdert, omfatter over 57.000 personer i 24.000 husstander som var kontakter til en allerede vaksinert person. Disse ble sammenlignet med nær en million kontakter av mennesker som ikke hadde hatt vaksine, skriver The Guardian.

Kan bidra til at pandemien lettere kommer under kontroll

Det nye funnet blir omtalt som et gjennombrudd. Håpet er at det kan bidra til at pandemien lettere kan komme under kontroll fordi det vil være mindre sannsynlig at vaksinerte mennesker overfører viruset til andre dersom man blir smittet etter den første vaksinedosen.

I den nye studien fant forskerne ut at personer, som fikk en enkelt dose av enten Pfizer BioNTech eller Oxford AstraZeneca-vaksinene, og som ble smittet minst tre uker etter vaksinasjon, var mellom 38 og 49 prosent mindre sannsynlig å overføre viruset til andre personer som bodde under samme tak, sammenlignet med de som ikke var vaksinert.

Helseminister: – Fantastiske nyheter

Storbritannias helseminister Matt Hancock beskriver funnet i den nye vaksinestudien som «fantastiske nyheter.» Foto: Dan Kitwood / AFP

– Dette er fantastiske nyheter. Vi vet allerede at vaksiner redder liv. Denne studien er den mest omfattende fra den virkelige verden som viser at de også reduserer overføringen av dette dødelige viruset , sier den britiske helseminsteren Matt Hancock, ifølge Evening Standard.

Leder av vaksinasjonsstudiet ved Public Health England, professor Mary Ramsay, mener studien representerer et gjennombrudd i kampen mot Covid-19.

– Fortsett å oppføre deg som om du har viruset

– Vaksiner er avgjørende for å hjelpe oss tilbake til en normal livsstil. Ikke bare reduserer vaksiner alvorlighetsgraden av sykdom og forhindrer hundrevis av dødsfall hver dag. Vi ser nå at de også har en ekstra innvirkning på å redusere sjansen for å overføre Covid-19 til andre , sier Ramsay, ifølge Financial Times, og legger til:

– Selv om disse funnene er veldig oppmuntrende, selv om du har blitt vaksinert, er det veldig viktig at du fortsetter å oppføre deg som om du har viruset, praktisere god håndhygiene og følge sosial distansering. Jeg oppfordrer alle som får en vaksine til å ta den så snart som mulig, understreker professoren.

– Ekstremt oppmuntrende

Tidligere studier har vist at corona-vaksinene fra Pfizer og AstraZeneca er svært effektive for å hindre at smittede utvikler alvorlig sykdom og må legges inn på sykehus.

Eksperter vil nå vurdere om to doser vaksine kan redusere overføringen av viruset ytterligere.

– Disse funnene er veldig viktige og ekstremt oppmuntrende. De gjør at vi kan håpe på at vaksinene virkelig vil øke flokkimmuniteten . Denne studien viser at selv om personer som er vaksinert blir smittet, er det betydelig mindre sannsynlighet for at de blir smittsomme og overfører infeksjonen til andre, sier den pensjonerte smittevernlegen Peter English, skriver Evening Standard.

Han karakteriserer den nye vaksinestudien som robust, og tror forskere har undervurdert effekten av vaksiner med tanke på smitteoverføring.