Gunnveig Grødeland, forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på Universitetet i Oslo, har stor tro på at man må lage nye vaksiner for å ta knekken på kommende mutasjoner av coronaviruset.

– Jeg tenker det er svært sannsynlig, og man har allerede startet med å lage vaksiner mot SARS-CoV-2-varianten fra Sør-Afrika, sier Grødeland til ABC Nyheter.

Immunolog og professor ved universitetet i Oslo, Anne Spurkland, mener det er en smal jobb å få på plass en ny vaksine som beskytter mot mutasjoner.

– Å lage nye vaksiner mot kommende mutasjoner er ganske enkelt. Det er lett å endre vaksiner som er laget med genteknologi. Man kan nærmest med et tastetrykk endre vaksinen. Samtidig må vaksinene testes, slik at de virker som de skal. Men lange runder med testing skal ikke være nødvendig med så små forandringer. Man kan også tenke seg at nye vaksiner vil beskytte mot flere mutasjoner på en gang, sier Spurkland til ABC Nyheter.

– Vi er kjempeheldige

Immunolog og professor ved universitetet i Oslo, Anne Spurkland. Foto: Universitetet i Oslo

Spurkland mener vi skal være glad for at det har kommet flere vaksiner mot covid-19 i det hele tatt.

– Vi er kjempeheldige som har fått flere vaksiner mot covid-19 som virker. Det var ingen garanti for at dette ville lykkes. Det tar tid å produsere vaksiner, og det var ingen selvfølge at vaksinene man begynte å produsere i fjor ville virke mot denne type coronavirus, sier hun.

Nye mutasjoner har vært årsaken til smitteoppblomstringen i Norge i vinter, og det er nå disse mutasjonene som er den største utfordringen i kampen mot coronaviruset. Sist uke ble en indisk virusvariant oppdaget i Bergen. Dette var det første tilfellet med varianten i Norge.

Tror på sesongvaksine

Grødeland forteller at coronavaksinene har effekt mot den den sørafrikanske og brasilianske virusvarianten, men at effekten på vaksinen er noe redusert på disse mutasjonene.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Institutt for immunologi og transfusjonsmedisin. Foto: Universitetet i Oslo

– Spesielt ser vi at vaksinene kan være effektive når det gjelder beskyttelse mot alvorlig sykdom og død. Det er ikke helt klart akkurat hva denne beskyttelsen består i, men en trolig forklaring er at vaksinene kan indusere T-celler som kan drepe de cellene i kroppen vår som fungerer som fabrikker for virusproduksjon, sier Grødeland.

– Slike T-celler er ofte bedre enn antistoffer når det gjelder å bredde i beskyttelse. Det er fordi antistoffene typisk binder bestemte strukturer på et virus, så mindre endringer som forskyver disse strukturene vil redusere antistoffets evne til å binde, legger vaksineforskeren til.

Grødeland tror at en sesongvaksine mot covid-19 kan bli aktuelt på sikt.

– Spesielt vil en vaksine som beskytter mot sesongcorona kunne være viktig for risikogrupper, understreker vaksineforskeren.

Spurkland ser heller ikke bort fra sesongvaksine.

– Vi vet ennå ikke hva som skjer med viruset når hele befolkningen er vaksinert og vi er immune. Det spørs om viruset klarer å tilpasse seg situasjonen, og fortsatt være like dødelig som nå under pandemien. Noen virus er flinke til å endre seg, og klarer å lage nye varianter som sprer seg.

Professoren understreker at det for eksempel kommer nye varianter av influensavirus hvert år.

– Det er mulig at også for coronaviruset, vil man trenge å bli vaksinert på nytt, men jeg har liten tro på at hele befolkningen må vaksineres en gang i året mot covid-19, sier Spurkland.