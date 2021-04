– Vi tror det er covid-19 som har fått kroppen til å skape en antitumorimmunrespons. T-cellene, som bekjemper infeksjoner i kroppen, har sannsynligvis også angrepet kreftcellene, sier onkolog Sarah Challoner ved Royal Cornwall Hospital, skriver The Telegraph.

Alle kreftsvulstene var nesten helt borte

61-åringen hadde fått diagnosen Hodgkins lymfom, en sjelden kreft i lymfesystemcellene. Etter hvert spredte sykdommen seg til store deler av kroppen.

Da pasienten skulle starte med cellegiftbehandling ble han coronasmittet og pådro seg Covid-19. Til slutt ble han så dårlig at han måtte innlegges og få oksygentilførsel.

11 dager senere ble han skrevet ut.

– Ser ut til at covid-19 har startet en effektiv motangrep

Da legene fire måneder senere skulle sjekke hvordan det gikk med kreftsvulstene, ble de overrasket. CT-skanningen viste seg at alle kreftsvulstene, som tidligere var påvist i 61-åringens kropp, nå var nesten helt borte.

– Svulstene unngår ofte immunforsvaret, og i dette tilfellet ser det ut til at covid-19 har startet et virkelig effektiv motangrep. På en måte er det ikke så rart at vi ser slike tilfeller når vi nå vet hvor mange kreftpasienter det er og hvor mange av disse som også har fått Covid-19, sier professor i medisin, Paul Hunter fra University of East Anglia, ifølge Newsweek.

– Mye mer sannsynlig å føre til din død enn til en kur

Professoren advarer samtidig kreftpasienter mot frivillig å bli smittet av coronavirus.

– Meldingen til alle med kreft er at bevisst å utsette deg selv for Covid-19 i håp om at det vil helbrede deg, er mye mer sannsynlig å føre til din død enn til en kur, understreker Hunter.

At pasientens krefttilstand gikk fra alvorlig til en omfattende reduksjon av hovne lymfeknuter, har vakt stor oppsikt. Saken er blant annet referert i Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

– Vi oppfordrer alle som kan om å la seg vaksinere

Martin Ledwick, sykepleier for kreftinformasjon ved Cancer Research U.K., advarer likevel mot å trekke forhastede konklusjoner.

– På dette stadiet er det for tidlig å trekke noen konklusjoner fra disse tilfellene, det er muligens en tilfeldighet. Alle som gjennomgår kreftbehandling, bør fortsette å følge legenes råd, i tillegg til å beskytte seg mot å få Cocid-19, og vi oppfordrer alle som kan om å la seg vaksinere, understreker Ledwick.

Fra Italia har det også kommet rapporter om tilsvarende fenomen. Journal Acta Biomedica har omtalt en kreftsyk 20-åring, som etter å ha vært gjennom et fem dagers sykdomsleie med høy feber, hoste og utmattelse, ble mirakuløst frisk noen uker senere.

– Det er mulig vaksiner kan utløse samme type immunrespons

Professor Angus Dalgleish, en kreftspesialist ved St George’s Hospital i London, mener det ikke er grunnlag for å konkludere med at Covid-19 kan kurere kreft.

– Det ser ut til at Covid-19-infeksjon var utløseren i disse tilfellene. Det er kjent at spontan remisjon av kreft har skjedd, men det er utrolig sjelden. Det er mulig vaksiner kan utløse den samme typen immunrespons, som viruset, som helt kan fjerne en svulst, sier professor Dalgleish, ifølge Daily Mail.