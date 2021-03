Ifølge Astma– og allergiforbundet (NAAF) er det nå moderat smitte av or over store deler av Sør-Norge, unntatt Vestland og høyfjellet. Det er moderat spredning av hassel i de samme områdene.

Pollensesongen er dermed definitivt i gang og om en liten måned følger bjørk og senere gresspollensesongen. Fjorårets pollensesong ble den mildeste på 25 år. Ifølge NAAF er det lite som tyder på at det samme blir realiteten i år.

Nesten hver femte nordmann har allergiplager knyttet til pollen, for noen er de lett irriterende, for andre langt mer alvorlige. I tillegg har vi coronapandemien som ikke virker å roe seg og dermed kan det være vanskelig for mange å vite om de kun opplever pollenallergi-symptomer eller kan være smittet av corona.

5 tegn på pollenallergi Ved pollenallergi renner ofte nesen, den klør, tetner til og man nyser. Øynene renner, klør, blir røde og hovner opp. Man blir i økende grad munnpustere, og dermed blir ikke luften som skal ned i lungene varmet opp, fuktet og renset for blant annet pollenkorn. Dette kan utløse eller forverre astma. Mange opplever at de blir trøtte, de strever med redusert konsentrasjonsevne og innlæringsevne. Dette kan gi redusert yteevne i skole, utdanning, arbeid, familie og fritidsaktiviteter. Ved pollenallergi ser man som oftest fravær av feber. Allergimedisin vil hjelpe mot pollenallergi, men ikke dersom symptomene dine skyldes en forkjølelse.



Kilde: NAAF



– Det er jo mye som ligner. Det kan til forveksling være like symptomer for pollenallergi, og coronavirus og andre luftveisinfeksjoner, sa seniorrådgiver Anna Bistrup i NAAF til NTB tidligere i mars.

– Man kan ikke oppfordre en million allergikere til å ta coronatest, utdypet hun.

Anna Bistrup i Norges Astma- og allergiforbund. Foto: NAAF

Mens symptomer på coronaviruset ofte er feber, hoste og tungpusthet, er nysing og rennende nese de vanligste symptomene på allergi. Derimot kan enkelte andre symptomer forekomme sjeldnere, men deles blant begge gruppene, som hodepine, slapphet og nedsatt lukt og smakssans. Men allergikere får sjeldent eller aldri feber av pollen.

– Generelt gir corona etter det vi ser lite snørr- og slimproduksjon, dette er ikke typiske coronavirus-symptomer, men mer klassiske allergisymptomer, sa professor Anne Spurkland ved medisinsk institutt på Universitetet i Oslo til Dinside.no i fjor.

Astma– og allergiforeningen anbefaler at man starter med medisineringen for pollenallergi tidlig, gjerne en uke før forventet spredning, og at man følger med på pollenvarselet.