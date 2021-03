– Kan ikke be en million allergikere ta koronatest

Ser man på Norges astma- og allergiforbunds (NAAF) pollenvarsel onsdag, er det beskjeden spredning av or- og hasselpollen på det sentrale Østlandet, samt moderat spredning av orpollen og beskjeden spredning av hasselpollen i Møre og Romsdal og Trøndelag. Andre kategorier som bjørkepollen og gresspollen er i vente i april, mai og juni.

For nesten én av fem nordmenn fører de neste månedene med seg varierende grad av tett nese, rennende øyne og andre kroppslige plager. Samtidig gjennomgår landet fortsatt koronapandemien, som fører med seg en rekke symptomer sentrert rundt luftveiene. Seniorrådgiver Anna Bistrup i NAAF har forståelse for at folk kan synes det er forvirrende.

– Det er jo mye som ligner. Det kan til forveksling være like symptomer for pollenallergi, og koronavirus og andre luftveisinfeksjoner, sier hun.

Likevel er det mye man kan bruke for å skille dem. Allergi fører ikke med seg feber, og sjelden tap av lukt- og smakssans som er knyttet til koronaviruset.

– Er man syk, har man oftere symptomer som sår hals, muskelverk, slapphet, hodepine, tungpust og mye hoste. Det kan også oppstå ved allergi, men mye sjeldnere, sier Bistrup.

Samtidig ligner allergisymptomer som tett og kløende nese og lett hoste fortsatt på forkjølelsessymptomer. Er man forkjølet, er hovedregelen fortsatt at man skal teste seg for koronaviruset.

Kan ikke be alle teste seg

– Det er alltid bedre å være på den sikre siden, særlig med de mer smittsomme variantene som herjer nå. Er man usikker, så skal man følge FHIs råd.

Bistrup ser imidlertid problemet.

– Man kan ikke oppfordre en million allergikere til å ta koronatest.

Hennes første råd er at allergikerne tar allergimedisiner. De vil motvirke symptomene dersom de skyldes allergi, men ikke dersom de skyldes koronavirus. I tillegg går forkjølelsessymptomer over raskere enn allergi. Mest av alt mener Bistrup at pollenallergikere selv må ta ansvar for egen sykdom.

– Jeg vil gjerne komme med en påstand om at de aller fleste allergikere kjenner allergien sin godt og vet hva som gjelder, sier hun.

Allergirådgiveren ber folk ta antihistaminer i sesongen for pollentypene man er allergisk mot, ha god kontroll over symptomene og allmenntilstanden, og sjekke pollenvarselet jevnlig ettersom dette endrer seg fra dag til dag. Hun tror ikke det er fare for at pollenallergikere vil feiltolke koronavirus som allergisymptomer.

– Vi har erfaringer fra en pollensesong allerede. Nordmenn er flinke til å følge de rådene som gjelder, og mitt klare inntrykk er at allergikere er veldig samvittighetsfulle, sier Bistrup.

Men hun legger til at det er stor forståelse for at dette kan oppleves som ekstra utfordrende denne våren.

Studie peker på mulig sammenheng

Bistrup presiserer også at det ikke er noe som tilsier at pollenallergikere ikke kan ta koronavaksine. FHI har klare retningslinjer for hvordan man skal håndtere allergikere i denne prosessen.

Enkelte forskere mener de har funnet mulige forbindelser mellom pollen og koronaviruset. I en studie fra Technische Universität München (TUM) har tyske forskere funnet ut at det kan være en sammenheng mellom mye spredning av pollen i et område og høy forekomst av covid-19. Studien viser at det i gjennomsnitt er fire prosent flere koronatilfeller når pollenspredningen øker med 100 per kubikkmeter – dersom det ikke er lokal nedstenging i et område.

Forskerne sier imidlertid at dette ikke er alarmerende. Økningen ble halvert dersom innbyggerne i området holdt seg hjemme, og det er ingen bevis for at pollenkorn i seg selv bidrar til spredningen av koronaviruset.

Studien samlet inn data fra 31 land på fem ulike kontinenter.