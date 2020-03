Svensk studie: Mye pollen øker corana-faren

Studien er utført av Åslög Dahl, forsker ved pollenlaboratoriet ved universitetet i Gøteborg, og spesialistlegen Terje Dahl ved Sahlgrenska sykehus i samme by.

– Der man har den høyeste dødeligheten, der har man også hatt de høyeste pollverdiene, sier Dahl til sr.se.

Samtidig understreker hun at det er snakk om en hurtig utført analyse som man kanskje ikke skal legge altfor stor vekt på. Analysen baserer seg på data fra blant annet FN-organisasjonen WHO og pollenmålinger.

«Vi konkluderer med at luftåren pollen har potensiale til å øke mottakeligheten og gi en alvorligere covid-19-infeksjon», skriver de i et innlegg i svenske Läkartidningen tidligere denne uken.



De går der gjennom ulike land og steder hvor dødeligheten har vært stor, og sammenlingnet det med pollenspredningen de samme stedene. Resultatet de har kommet frem til, er altså at dette kan henge sammen.

Dahl viser også til tidligere studier, fra før corana-epidemien, viser at pollen gjør folk mer mottagelige for virusinfeksjoner. Dette gjelder også for de som ikke lider av pollenallergi.

For å motvirke farene kommer Dahl også med noen enkle råd:

– Det kan være bra å holde seg så mye inne som mulig, i hvert fall når det er stor pollenspredning, og da skal man ha stengte vinduer – både natt og dag. Man bør også vaske håret og bytte klær når man kommer hjem.