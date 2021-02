For britiske Clare Freer (47) kan det å lage middag til familien oppløse henne i tårer.



– Jeg blir helt svimmel som følge av luktene. En skitten lukt fyller hele huset så raskt ovnen blir satt på og det er helt uutholdelig , sier hun til BBC.

47-åringen har levd med forvrengte lukter i syv måneder, siden hun ble smittet med coronaviruset. Mens hun hadde symptomer mistet hun luktesansen, noe om lag 65 % av de coronasmttede også kjenner på, men da lukten kom tilbake, var den ikke til å kjenne igjen. Ifølge BBC kan dette gjelde så mye som 10 % av de som mister luktesansen.

Klarer ikke lengre kysse partneren

Clare må nå daglig kjempe seg mot trangen til å spy av lukten av løk, kaffe, kjøtt, frukt, alkohol, tannkrem, vaskeprodukter eller parfyme. Hun sier hun selv ikke kan kysse partneren lenger, for hun kjenner kun på den motbydelige lukten. Nå går måltidene som oftest i brødskiver med ost.

Også den svenske sykepleierstudenten Matilda forfølges av en stank hun beskriver som en sjø med algeblomstring. Hun innrømmer at hun stadig oftere dropper måltider.

– Det å spise et måltid har blitt mer en overlevelsesgreie enn en nødvendighet, forklarer hun til svenske SVT Nyheter.

Parosmi

Tilstanden kalles parosmi og det er fortsatt mye usikkerhet om hvorfor det fremkommer, men den vanligste teorien er at etter å måttet klare seg uten luktesans en periode, så kobler hjernen feil når luktene kommer tilbake.

Forskere er bekymret for koblinger mellom parosmi og depresjon.

– Årsaken til det vet vi ikke, men det er en teori om at det er samme deler av hjernen der man prosesserer lukt, som man ser påvirkes av depresjon, sier Johan Lundström, luktforsker ved Karolinska institutt til SVT. Han er blant forskerne bak en pågående studie om hvordan viruset påvirker luktesansen.

– Jeg forsøker å ikke bli for deppa, men fy faen som jeg håper det forsvinner, sier 23-åringen Disa til samme kanal.

Luktene byttet om

Forskere har også oppdaget at for enkelte har luktene blitt byttet om. For noen personer har bleier og toalett-lukter blitt mer behagelige, til og med fornøyelige, forklarer professor Barry Smith ved Global Consortium for Chemosensory Research.

– Det er som om menneskelig avfall nå lukter som mat, mens mat lukter som avfall, sier han til BBC.

Lukttrening

Parosmi går som regel over av seg selv etter nok tid, men dette kan ta opp til flere år. Forskere anbefaler lukttrening for å hjelpe hjernen til å koble luktene riktig igjen.

Lundström sier til kanalen at det er vanligere at unge kvinner opplever slike luktforvrengninger etter å ha blitt smittet med covid-19.

– Selv om det å miste luktesansen ikke var spesielt moro, så kunne jeg likevel fortsette med livet mitt som normalt og fortsatt spise og drikke. Jeg vil mye heller leve med det resten av livet, uten å blunke, om det betydde at jeg slapp å leve med parosmien, sier Clare Freer til BBC.