– Det som må skje er at det spesifikke immunforsvaret aktiveres, noe som betyr at både B-celler og T-celler må ekspandere, og antistoffer må begynne å produseres. Denne prosessen tar minst 10-14 dager. Ti dager er faktisk ganske kort tid etter en vaksinasjon, så jeg vil nok stole på minst to uker , sier Matti Sällberg, vaksineforsker og professor i biomedisinsk analyse ved Karolinska Institutet, til Expressen.

Ifølge Food and Drug Administration i USA vil coronavirus-vaksinen laget av Pfizer og BioNTech gi sterk beskyttelse mot Covid-19 innen omtrent ti dager etter den første dosen. Men det er først etter dose to at vaksinen vil gi maksimal effekt.

Ifølge selskapenes egne analyser av kliniske forsøksdata fungerer cronavirusvaksinen bra uavhengig av vekt, alder og etnisitet, skriver The New York Times.

I forrige måned kunngjorde Pfizer og BioNTech at deres to-dose vaksine hadde en effektivitetsrate på 95 prosent etter to doser injisert med tre ukers mellomrom. De nye analysene viser at beskyttelsen begynner å gi effekt langt tidligere.

– Effekten av vaksinen etter den første dosen er omtrent 52 prosent. Etter den andre dosen stiger det til rundt 95 prosent. To doser vaksine gir maksimal beskyttelse, sier Dr. William C. Gruber, senior visepresident ved Pfizer Vaccine Clinical Research and Development i en uttalelse.

– Mange føler seg beskyttet umiddelbart, men de er ikke beskyttet

Det er fortsatt usikkerhet om hvorvidt vaksinen også blokkerer overføringen av coronavirus inntil vaksineringen er komplett. Derfor oppfordres vaksinerte til å fortsette med munnbind, holde avstand og unngå folkemengder innendørs.

Ettersom det tar tid på utvikle immunitet vil selv vaksinerte kunne være stille spredere av viruset inntil full effekt av vaksinen er oppnådd.

– Den første dosen gir en viss immunrespons, men etter den andre dosen har du et mye bedre immunforsvar. Lengden på beskyttelsen er direkte proporsjonal med antall celler og antistoffer oppnådd etter de to dosene. Med få celler og antistoffer varer ikke immuniteten så lenge. Mange føler seg sannsynligvis beskyttet umiddelbart, men de er ikke beskyttet, advarer vaksineforsker Matti Sällberg.

Anbefaler munnbind etter vaksinering



De som er vaksinert må derfor fortsette å beskytte seg mot coronaviruset i minimum et par uker etter første injeksjon.

Når tilstrekkelig med mennesker blir vaksinert, vil det bli vanskeligere for coronavirus å finne sårbare mennesker å smitte, og samfunnet kan etter hvert gjenåpnes og normaliseres.

«Vi vet at vaksinene gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten varer. Vi har ikke langtidsdata om effekter og bivirkninger, og kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksineringen», skriver helsenorge.no på sine sider.

