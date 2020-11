Hei,

Jeg ble enkemann for tre år siden. Etter at min kone gikk bort forsvant all kontakt med min kones brors familie. Jeg har kjempegod kontakt med min kones søster. Vi hjelper hverandre med småting og prater med hverandre nær daglig. Fra min kones brors familie hører jeg aldri noe. Jeg har fått høre at det ikke er blodsbånd mellom oss. Det er noe som alltid poengteres av min svigerinne. Etter min kone gikk bort er jeg ikke lenger invitert i konfirmasjoner eller andre dager. Er det vanlig å kutte ut tidligere familiemedlemmer når man mister sin ektefelle ?

Mann (60+)

Les alle svarene i spalten her

ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:



Hei,

Dette syns jeg var leit å lese. Jeg skjønner godt at du opplever det som sårt at din avdøde kones bror og hans familie ikke lenger inkluderer deg.

Det er egentlig vanskelig å svare på om det er vanlig å kutte ut familie slik du beskriver her, da dette ofte beror på bakgrunnshistorien. I de fleste tilfeller ville det nok vært naturlig å ha noe form for kontakt, men jeg tenker at det er flere faktorer som spiller inn på dette. Lengde på ekteskapet og hvordan relasjonen var dere i mellom før hun døde er nok vesentlig.

Du sier ikke noe om hvordan denne relasjonen var før din kone døde. Dersom den ikke var god er det nok mer naturlig at den avtar nå som ”bindeleddet” er borte.

Slik som med familiedynamikk ellers er det ingen automatikk i at det er gode relasjoner, det er noe alle må jobbe for.

Hvis det er slik at dette kom som en overraskelse for deg og relasjonen var god tidligere ville jeg forsøkt å fortalt dem hvordan du opplever dette. Selv om du er såret kan det være lurt å gjøre dette på en ikke-konfronterende måte. Forsøk å forklare hvorfor du ønsker å ha dem i livet ditt, og om det eventuelt er noe du kan gjøre for at de skal ønske det samme? Jeg mener ikke med dette at du skal være selvutslettende og la dem få et slags relasjonelt overtak, men erfaring tilsier at dersom man går hardt ut og har en anklagende form er det ofte ugunstig for videre kommunikasjon. Et godt tips er å skrive et brev eller mail. Da får du god tid til å formulere deg slik du ønsker. Før du sender anbefaler jeg å lese innholdet høyt for deg selv flere ganger, med noen dagers mellomrom. Dette er for å forhindre at du skriver i affekt.

Til felles har dere at dere alle har mistet en dere elsket, og dere bærer alle på sorg.

Jeg ønsker deg varmt lykke til.

ABC Nyheter mottar ingen kontaktinformasjon om du sender inn spørsmål. Vi har heller ingen anledning til å kontakte deg om ditt spørsmål blir besvart i spalten. Dette er for å ta hensyn til ditt personvern.