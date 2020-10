Nytt symptom oppdaget: Covid-19 kan forårsake plutselig hørselstap

Tidligere er det blitt meldt om tap av smaks- og luktesanser. Dette kommer ofte i kombinasjon med andre symptomer som feber, hoste, kvalme og heshet.

Nå har eksperter ved University College London gjort en ny oppdagelse. Coronaviruset påvirker ikke bare smak og lukt, men kan også ramme et annet viktig sanseorgan – hørselen.

«Den nøyaktige årsaken til sykdommen er fortsatt ukjent, med den mest sannsynlige årsakssammenheng er som følge av en virusinfeksjon», står det i en av konklusjonene fra studien.

Oppdagelsen er den første av sitt slag i Storbritannia, men samme fenomen skal også ha blitt oppdaget i flere andre land.

Akutt og permanent tap av hørsel



Ifølge en helt ny studie gjengitt i tidsskriftet BMJ Case Reports, viser det seg at sykehus rapporterer at flere pasienter klager på akutt tap av hørsel. I flere tilfeller har hørselstapet utviklet seg til å bli av permanent karakter.

Fysisk undersøkelse og røntgenundersøkelser utelukket andre årsaker til hørselstapet. Forskerne mener er viktig å være oppmerksom på symptomet for å kunne gi rett behandling.

«Hørselstap kan være en betydelig årsak til sykelighet og kan lett bli oversett i intensivomsorgen. Å være klar over hørselstap etter covid-19 gjør det mulig å gi pasienter behandling med steroider tidlig, noe som gir den beste sjansen for å komme seg igjen.»

45-åring merket en ringelyd i øret



I en av rapportene beskrives en 45 år gammel mannlig pasient som fikk intensiv behandling med medisiner, inkludert antiviral remdesivir og intravenøse steroider.

Da mannen avsluttet intensivbehandlingen merket han først en slags ringelyd, såkalt tinnitus, i det venstre øret. Deretter ble hørselen merkbart svekket på samme øre.

Pasienten skal aldri tidligere ha hatt problemer med hørselen før han ble smittet av covid-19.

– Forårsaker celledød

– Det er mulig at Sars-Cov-2-viruset kommer inn i det indre øret og forårsaker celledød, eller får kroppen til å frigjøre inflammatoriske kjemikalier, kalt cytokiner, som kan være giftige for det indre øret, sier medforfatter av studien, professor Stefania Koumpa, til The Guardian.

Ifølge det medisinske teamet er det ingenting som skulle tilsi at medisinene mannen fikk under behandlingen kan forventes å skade hørselen hans.

Ifølge studien var årsaken til hørselstapet skader og betennelse på det indre øret eller hørselsnerven.

Ulike teorier om årsaken



Avisen har vært i kontakt med professor i audiologi ved University of Manchester, Kevin Munro. Han bekrefter å ha blitt kontaktet av mange coronasyke som har fortalt om den samme opplevelsen – endringer i hørselen eller utvikling av tinnitus.

– Jeg tror det sannsynligvis vil være mange forklaringer på hvorfor folk rapporterte om problemer, uttaler Munro. Han viser blant annet til viruset selv, hvordan immunsystemet responderer hos den enkelte, stress sykehusstøy grunnet maskebruk.

Det er fra før kjent at også andre typer virus, som meslinger og kusma, kan påvirke hørselen negativt.

Les også: Coronasmitte garanterer ikke senere immunitet

Video: WHO: – Disse bør få coronavaksine først