Forskere slår alarm: Munnbind har blitt et søppelproblem

Det er pandemi og mange steder har påbud eller anbefalinger om munnbind. Det betyr at det blir mange av dem; både engangsmunnbind, og munnbind til å vaske og bruke på nytt.

Og selv om folk flest kanskje ikke tenker på miljøaspektet ved munnbind, begynner munnbindene å bli et miljøproblem. Kasserte engangsmunnbind av plast havner på steder de ikke skal.

Forskere fra University of Portsmouth i England slår alarm. De frykter en miljøkatastrofe om folk ikke får bedre råd om og muligheter for å kvitte seg med munnbindene.

70 munnbind på hundre meter

Det viser seg nemlig at mange munnbind til engangsbruk havner alle andre steder enn i søppelkassa.

Under en opprydning på en strand i Hong Kong i februar ble det plukket opp 70 munnbind og masker på hundre meter med strandlinje, skriver forskerne i en artikkel i The Conversation.

I Middelhavet har munnbind blitt sett flytende «som glassmaneter», skriver The Guardian.

Og problemet er at munnbindene til engangsbruk er laget av plast. Det gjør at de kan bli værende i naturen i svært lang tid.

– Med alle alternativene som finnes er ikke plast løsningen for å beskytte oss mot covid-19, sier Joffrey Peltier fra den franske organisasjonen Opération Mer Propre (Operasjon Rent Hav) til The Guardian.

Fare for dyr og mennesker

Og det er ikke bare munnbind som ligger strødd som vitner om en global pandemi. Gummihansker er også representert.

Og som vi vet har plast i naturen brutale og dødelige følger. Plastsøppel kan se ut som mat for mange havdyr, og plasten kan enten kvele dem eller samle seg opp i magen, uten at de tilfører næringsstoffer. Slik kan dyr dø av underernæring, skriver artikkelforfatterne i The Conversation.

Men i aller første omgang kan de brukte maskene utgjøre en smittefare for andre mennesker – for eksempel for de som gjør jobben med å plukke opp det andre kaster rundt seg. En studie fra Universitetet i Hong Kong, publisert i tidsskriftet The Lancet i mai, viser at coronaviruset under optimale forhold kan overleve syv dager på et munnbind av plast.

Foreslår munnbind av tekstil

Og det trengs mange. Forskere fra University College London fant ut at Storbritannias årlige behov for engangsmunnbind er på hele 24,7 milliarder. Det tallet var basert på situasjonen 1. mai, da undersøkelsen ble publisert.

Men hvis man derimot skulle benyttet bare munnbind og masker som kan brukes flere ganger, ville tallet vært dramatisk mye lavere; 136 millioner i året, ifølge den samme studien.

Men det er som alltid flere sider av gjenbruks-saken. For selv om tøy-munnbindene ikke kastes, skal de vaskes. Og når millioner av munnbind skal vaskes ofte, sier det seg selv at det krever en del vann og strøm.

Så hva slags munnbind skal man bruke for at det skal ha minst mulig å si for klima og miljø – og hvordan skal vi behandle dem for å skåne kloden så godt som mulig?

Må munnbindet vaskes - og hvorfor?

Man kan jo lure på om munnbind egentlig må vaskes? For virusene dør jo etter en stund. Hva om man har flere munnbind å rotere på, slik at man kan legge vekk munnbindet noen dager etter bruk, og spare vasken?

Vi har spurt Hanne-Merete Eriksen-Volle, som er Seksjonsleder ved Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging hos Folkehelseinstituttet.

Hun kan fortelle at det ikke anbefales å droppe vasken – men det trenger heller ikke å være så brutalt for miljø og klima å vaske tøymunnbind, mener hun.

– SARS-CoV-2 kan leve fra timer til dager utenfor kroppen avhengig blant annet av materiale det er på, luftfuktighet og temperatur. Vi har derfor som råd at munnbind skal vaskes etter bruk. Brukte munnbind kan vaskes sammen med annet tøy og således behøver det ikke bidra til bruk av mer vann og energi, skriver hun i en e-post til forskning.no.

Ikke bare corona som kan bo i munnbindet ditt

Mette Fagernes er seniorrådgiver ved samme avdeling som Eriksen-Volle. Hun legger til at selv om coronaviruset er i hovedfokus om dagen, er det flere smittestoffer som kan samles opp, og til og med trives, i et munnbind. Derfor er det ikke helt trygt å bruke et munnbind på nytt uten å vaske det først, selv om det har ligget noen dager i veska.

– Andre smittestoffer kan være på munnbindet og øke i antall over tid hvis det er fuktig. Så det er ikke anbefalt, sier hun.

Og for nysgjerrighetens skyld spør vi henne om det ikke er mulig å gi munnbindet en dusj med sprit for å desinfisere det.

– Spriten kan ha varierende effekt når det er organisk materiale som spytt og luftveissekret tilstede, og ulik effekt på ulike overflater. Derfor er heller ikke det anbefalt, konstaterer Mette Fagernes.

Forskerne bak artikkelen i The Conversation anbefaler munnbind som kan brukes flere ganger for miljøets del. Og da ikke av typen som har filter som kastes etter hvert bruk.

Tøymunnbindene bør vaskes på 60 grader, skriver Folkehelseinstituttet. FHI informerer også om at det ikke finnes standarder for produksjon av tøymunnbind. Derfor er beskyttelsesgraden fra disse munnbindene ukjent.

Saken er først publisert på Forskning.no