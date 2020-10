Oppsiktsvekkende funn:  Flere menn enn antatt har fibromyalgi

Fibromyalgi er en smertesykdom. De som rammes av sykdommen opplever ofte utstrakte smerter i muskler og senefester som er dype, verkende og sprer seg til ulike steder i kroppen.

Ofte fulgt av trøtthet og søvnproblemer, lavt energinivå, fatigue og hjernetåke, ifølge Norsk Revmatikerforbund.

Diagnosekriteriene for fibromyalgi har nylig blitt oppdatert, oversatt til norsk og testet ut, melder Dagens Medisin.

Flere menn får diagnosen



Med de nye kriteriene ser man at flere menn enn tidligere antatt har diagnosen. Tidligere var ni til én av dem som fikk diagnosen kvinner.

– Med de nye kriteriene er balansen to til én. Derfor er det nærliggende å tro at mange menn går rundt med symptombilder som seiler under andre flagg. Et eksempel er bruken av «gulf war syndrome» på veteraner som fikk diffuse plager, som smerter, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer, etter Gulf-krigen. I virkeligheten hadde de fibromyalgi, sier Egil Andreas Fors, smerteforsker og professor i allmennmedisin ved Instiutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, til Dagens Medisin.

Han mener det nye diagnoseverktøyet vil gjøre det lettere for norske leger å sette riktig diagnose for pasientgruppen, noe han også har skrevet om i en forskningsartikkel som er publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Pain.

Vanskeligere å regulere smerter



Hovedforskjellen mellom de nye diagnosekriteriene og 2016-kriteriene er at man ikke bare skal trykkbedømme pasientene. Nå skal man også bruke et skjema for å undersøke om pasienten har andre symptomer som utmattelse, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, hodepine, depresjon og irritabel tarm-syndrom (IBS), melder Dagens Medisin.

– Den gamle måten å tenke på, var at fibromyalgi var en betennelse, eller en revmatisk sykdom uten betennelse. Nå tenker vi at det er en overfølsomhet i nervesystemet som gjør det vanskelig å regulere smerter, forklarer Fors, som overfor Dagens Medisin legger til at dette fortsatt debatteres mellom fagfolk.

Med de nye diagnosekriteriene vil leger også kunne gradere sykdommen fra mild til alvorlig type.

Årsaken til fibromyalgi er fortsatt ukjent. Men ekspertene tror at det dreier seg om langvarig psykisk og fysisk overbelastning. Det finnes imidlertid behandling i form av medisiner mot depresjon, fysisk trening og atferdsteapi , og mange blir kvitt plagene, ifølge Norsk Helseinformatikk.