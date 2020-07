Hei,

Jeg møtte en mann på nett for ett år siden. Han hjalp meg med noe hjemme, men ville tydeligvis mer. Etter én måned ble vi intime. Dette varte i et halvt år før jeg ga beskjed at jeg ikke ville ha han noe mer enn som en venn. Han maste over lengre tid, og vi prøvde å være venner. Men jeg følte presset, og ga han beskjed om at det var problem for han å bare være venn, måtte vi finne ut av det. Ingen problem, sa han.

Vi har besøkt hverandre de siste månedene. Det har vært mye savn etter hverandre, vi trivdes godt ilag, men bor langt unna hverandre. Det toppet seg da han kom til meg og ville ha trøst fordi han hadde kjærlighetssorg over meg. Han gråt og forventet at jeg skulle trøste.

En gang jeg var på besøk truet han med å ta selvmord når jeg ville dra en før planlagt. Jeg måtte ringe legevakten og han ble sendt med ambulanse.



Dette har skremt meg. Han har tatt kontakt i ettertid og vil snakke. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til dette og har ikke snakket med ham siden. Har du noen råd?

Kvinne (50+)



Red.anm: Om du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, Røde Kors: 80033 321 eller Kirkens SOS: 22400040.

ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:



Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Jeg skjønner veldig godt at du har spørsmål rundt hvordan du best kan forholde deg til dette, for dette har utviklet seg til å bli en nokså uvanlig og krevende situasjon for dere begge.

Dere har altså vært intime tidligere, noe han ønsker å fortsette med, men du vil kun ha et vennskap. Det er tydelig at relasjonen deres har basert seg på ulike premisser og ønsker. Det er lett å være etterpåklok, men det kunne nok vært gunstig om du var tydeligere i at dere kun er venner. Når dere besøker hverandre med overnattinger kan det misforstås av den part som gjerne skulle ønske at det var noe mer. Når det er sagt betyr ikke det at du har ansvar for hans ønske om å begå selvmord.

Les alle svarene i spalten her

Danielle Legland er ABC Nyheters psykolog. Foto: Kathleen Buer / ABC Nyheter

En kjærlighetsrelasjon bygges ikke opp på bakgrunn av denne type trusler. Jeg kaller det en trussel fordi han holder sitt eget liv som gissel dersom du ikke går med hans ønske. Kjærlighetssorg er forferdelig vondt og kan gi emosjonelle smerter i mange år. Likevel er det noe de fleste kommer seg igjennom, og ofte kommer man styrket ut av det. Vi har alle et ansvar for våre egne følelser og for å håndtere motgang. Om vi ikke kjenner at vi greier det på egen hånd, kan man få hjelp. Vi kan ikke gå rundt og engste oss over at valg vi tar skal føre til at noen tar sitt eget liv. I relasjoner hvor det er noen man er glad i er selvfølgelig dette veldig utfordrende, fordi man bryr seg og ønsker den andre part godt. Det kan noen ganger føles lettere å gå på kompromiss med egne behov. Men la oss ta et tankeeksperiment: Dere blir sammen igjen slik han ønsker, hva skjer neste gang dere krangler? Den overhengende trusselen om suicid vil ikke forsvinne. Og hvis han tenker seg om vil han ikke at du skal være sammen med han kun fordi du er redd for at han skal ta livet av seg hvis ikke.

Han klarer ikke å romme sine egne følelser eller stå i dem slik det er nå. Du har handlet helt riktig ved å ringe legevakten, for det er profesjonell hjelp han trenger. Jeg håper han er i psykologisk behandling nå. Hvis ikke er det viktigste du kan gjøre å motivere for det dersom dere skal ha noe kontakt. Jeg forstår det slik at du er usikker på hva du skal gjøre nå som han kontakter deg igjen. Pårørende er ofte svært viktige for mennesker med suicidale tanker, men samtidig så er deres relasjon noe som trigger han. Kanskje er det best for dere begge at dere tar noe tid fra hverandre uten kontakt? Understrek at du er glad i han og du bryr deg som en venn, og at du ønsker at han skal få hjelp. Dersom du kjenner til nettverket hans kan det være lurt å involvere dem, slik at han har noen rundt seg.

Jeg forstår virkelig at dette har vært krevende, og jeg håper veien videre blir lettere for dere begge.

Lykke til.

ABC Nyheter mottar ingen kontaktinformasjon om du sender inn spørsmål. Vi har heller ingen anledning til å kontakte deg om ditt spørsmål blir besvart i spalten. Dette er for å ta hensyn til ditt personvern.