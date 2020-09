Nakstad om smittetrenden: – Vi er urolige

– Det er kjempehøye smittetall og vi er urolige for at det vil påvirke oss , sier Nakstad til TV 2.

Det er utviklingen i Europa som bekymrer den assisterende Helsedirektøren. Spesielt i Spania og Frankrike ser man tendenser til en ny mulig bølge ifølge Nakstad.

– Selv om de riktignok tester mange flere nå enn før og fanger opp flere tilfeller, så er de snart oppe på over 7000 smittetilfeller om dagen. Det er kjempehøyt og vi er urolige for at det vil påvirke oss, at hele situasjonen i Europa, etter hvert også vil påvirke oss, sier den assisterende helsedirektøren til kanalen.

Både Spania og Frankrike er av UD klassifisert som «røde» land. Reisende som kommer hjem fra ferie etter å ha vært i disse landene må i 10 dagers karantene.

Spania er EUs hardest rammede land med over 450.000 bekreftede coronasmittede mens Frankrike har over 280.000 smittede. Etter flere måneder med utflatende tall går nå kurven feil vei for landene igjen.

– Ny normal

Nakstad sier at selv om det fortsatt er ganske lite smitte i Norge nå, så flytter smitten på seg og kan i prinsippet dukke opp mange steder. Han innrømmer at det er en utfordring.

– Jeg tror vi har en ny normal nå, hvor det dukker opp lokale tilfeller støtt og stadig. Men heldigvis går totaltallene litt nedover i Norge nå, og det ser ut til at vi begynner å få en viss kontroll etterhvert. Men det er mye vanskeligere nå enn det var i vår ved at vi har en mye større mobilitet nå og er mye mer på farten enn da, sier Nakstad til tv2.no.