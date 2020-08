Spør psykologen: – Hjelp, traumene mine er i ferd med å ødelegge forholdet mitt

Hei,

Jeg sliter med tidligere traumer etter forhold med psykisk og fysisk vold og utroskap. Min nåværende mann er den mest fantastiske mannen jeg noen gang har vært med, men traumene mine går utover forholdet vårt. Jeg presser ham hele tiden til det ytterste for å se hvor langt han er villig til å gå, med tanke på å slå meg eller forlate meg. Jeg er en dame som liker å ha kontroll på alt, jeg vil vite hva som skjer, gjerne før det skjer. Jeg sliter med sjalusi grunnet mye av mine traumer, så jeg går konstant å er redd han skal være utro og at jeg ikke er bra nok for han, men han sier alltid jeg er bra nok og han ikke vil ha noen andre enn meg. Men jeg tror alltid at alle vil meg vondt. Jeg har tatt steget for å kontakte DPS, fått noen samtaler, men føler ikke det hjelper, for virker som de bestemmer hva vi skal prate om, at det ikke er vits å ta opp traumene mine. Jeg vil ikke ødelegge forholdet mitt. Hva kan jeg gjøre? Kan jeg forlange mer hjelp?

Kvinne (30-39)



ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:

Hei, og takk for ditt spørsmål.

Først og fremst er jeg lei meg for at du har vært utsatt for psykisk og fysisk vold i et tidligere forhold. Det er trist at du har fått tilliten til andre mennesker ødelagt.

Danielle Legland er ABC Nyheters psykolog. Foto: Kathleen Buer / ABC Nyheter

Du beskriver at du nå med bakgrunn i tidligere traumer presser mannen din til det ytterste. Dette gjør du for å undersøke om det kommer konsekvenser, og for å oppnå en følelse av kontroll. Det er helt normalt å ville forsøke og forsikre deg om at dette ikke vil skje igjen. Dessverre blir handlingene dine lite konstruktive og gir deg nok ikke det du ønsker. I lengden vil du nesten garantert ende opp med å skyve mannen din vekk. Han tar slik det er nå straffen for noe en annen har gjort mot deg. Fra hans perspektiv lever han egentlig i et usunt forhold for sin psykiske helse slik det er nå.

Du skriver at du liker å ha kontroll, men når har du faktisk kontroll? Når har du fått bekreftelsen du søker? Min hypotese er at du ikke vil oppleve å ha kontroll uansett hvor langt du presser han. Vi kan aldri fullt og helt ha kontroll over et annet menneske og dens handlinger, vi kan kun oppleve kontroll i oss selv. Derfor syns jeg det er veldig bra at du har kontaktet og er i behandling i DPS.

Du opplever derimot ikke at samtalene på DPS hjelper, og har videre en opplevelse av at behandleren din ikke anser traumene dine relevante for behandlingen.

Det er slik at du har medbestemmelse i egen behandling. Det er likevel ikke alltid det føles sånn, og grunnene til det kan være ulike. Dersom alliansen mellom terapeut og pasient ikke er god kan det eksempelvis oppstå en skjevhet i hva du opplever som viktig og hva terapeuten opplever at er viktig. Dette kan det være vanskelig å si fra om, fordi man kan tenke at behandler vet best. Andre ganger har terapeuter ulike teoretiske rammeverk de foretrekker å jobbe etter, og dermed blir fokusområdene deretter. Du har uansett rett til å si fra om at behandleren ikke passer for deg, og det er veldig viktig at du gjør nettopp det. Hvis det er ubehagelig å si i fra til behandler kan du eksempelvis skrive et brev til poliklinikken.

Vi som jobber med å hjelpe mennesker ønsker å gjøre nettopp det, men noen ganger trenger også vi litt hjelp for å få dette til. Det er nok aldri intensjonen at behandlingen ikke skal være god, og hvis du spør har behandleren din helt sikkert et godt resonnement bak det vedkommende har brukt tiden på.

En siste ting som slår meg er at ettersom du er ei dame som liker å ha kontroll, kan det være interessant å slippe opp denne kontrollen i behandlingen. Du kan i hvert fall undersøke hvorfor behandler tar opp de temaene han eller hun gjør, og vurdere å bli med på den reisen.

Jeg ønsker deg lykke til.

