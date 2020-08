Brystkreft: – Én dose målrettet strålebehandling like effektiv som flere

Forekomsten av brystkreft har økt betydelig de siste årene. I 2018 fikk 3568 kvinner i Norge brystkreft, ifølge Kreftregisteret.



Det finnes flere behandlinger mot brystkreft, noe som har bedret prognosene betydelig.

Målrettet intraoperativ strålebehandling er en teknikk for å gi strålebehandling til vevene rundt en kreftsvulst rett etter kirurgisk fjerning.

Langtidsstudien TARGIT-A viser nå at en dose med målrettet intraoperativ strålebehandling er like effektivt som å gi flere doser. Kvinnene som fikk denne typen behandling hadde også lavere risiko for å dø av andre årsaker som hjerte- og karsykdommer, lungesykdom og andre typer kreft.

– Hadde brystkreft i to måneder



Journalist og forfatter Marcelle Bernstein ble diagnostisert med brystkreft for et par år siden. Hun ble behandlet med målrettet intraoperativ strålebehandling etter fjerning av svulsten. I et intervju med BBC forteller hun at hun ikke hadde noen bivirkninger etter behandlingen.

– I mitt hode hadde jeg brystkreft i to måneder. Nå har jeg hatt to fantastiske år, og jeg regner med at jeg kommer til å få flere, sier hun til BBC.

Brystkreftspesialister er imidlertid skeptisk til studien, og flere kritiserer metoden. En av fem deltagere i studien måtte ha ekstra doser med strålebehandling etter at legene oppdaget at svulsten var større og mer aggressiv enn først antatt, ifølge BBC.

Konvensjonell strålebehandling har blitt bedre



2.298 brystkreftpasienter fra 10 land deltok i TARGIT-A-studien. De ble enten gitt målrettet intraoperativ strålebehandling eller standard strålebehandling i perioden 2000-2012. I den siste fasen av studien har forskerne fulgt opp deltagerne i ettertid. Det viser seg at en dose stråling i forbindelse med operasjon var like effektivt som flere strålebehandlinger etter kirurgi.

– Konvensjonell strålebehandling har utviklet seg betydelig etter TARGIT-A-studien startet, sier Joanne Haviland ved Institutt for kreftforskning i Storbritannia til BBC.

Hun påpeker at man i dag er mer presis med stråledosen og at man bedre kan tilpasse antall strålinger til hver enkelt pasient. Det gir mindre bivirkninger for pasienter, og dessuten blir stadig flere kurert.