– Det er med et veldig tungt hjerte at jeg informerer om at min vakre kone Kelly har tapt sin toårige kamp mot brystkreft. Hun kjempet en modig kamp med kjærlighet og støtte av så mange, skriver John Travolta på Facebook mandag morgen norsk tid.

Preston spilte i en rekke filmer, deriblant «Jerry Maguire», «Twins» og #For Love of the Game». Hun og Travolta har også spilt sammen i «Battlefield Earth» og «Gotti».

Paret giftet seg i 1991 og fikk tre barn sammen, Jett, Ella Bleu og Benjamin.

Sønnen Jett fikk i julen 2009 et anfall og døde kun 16 år gammel. Han hadde en sykdom som kan føre til betennelse i blodårene og i sjeldne tilfeller hjerteproblemer.

Travolta skriver i innlegget at han fremover vil bruke tiden sammen med barna, Ella Bleu (20) og Benjamin (9).

– Så tilgi meg på forhånd hvis du ikke hører fra oss på en stund. Men vit at jeg vil føle din utstrømming av kjærlighet i ukene og månedene fremover når vi leges.