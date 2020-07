FHI åpner for venneklemmer - men kun de aller nærmeste

– Så lavt som smittetallet er nå, tenker jeg det er greit å gi en klem til nære venner, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til VG.

Han påpeker overfor avisen at smittefaren øker jo flere venner man klemmer og at han derfor anbefaler at man holder seg til en fast klemmegruppe.

– Vi har vært ganske strenge i starten av utbruddet og sagt at man skal holde en meter til andre utenfor din egen husstand, men nå er det litt opp til deg hvem som er dine nærmeste, utdyper overlegen.

Kun de aller nærmeste

FHI presiserer samtidig overfor NTB at de ikke anbefaler klemming med alle – ei heller med alle venner.

– Are Stuwitz Berg har ikke sagt eller ment at det åpnes for klemming med alle venner. Han har sagt at man kan klemme sine nærmeste, slik vi har fremholdt en stund allerede, skriver FHIs medievakt i en epost til NTB.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet bekrefter også overfor NRK at deres felles råd fortsatt er at klemming bør begrenses til dem man bor sammen med.

I tillegg kan man klemme sin beste venn eller kjæreste, men ingen andre presiserer de.

– Vi forstår veldig godt at mange savner å klemme på venner og folk de omgås. Det er veldig forståelig, men det er sånn at disse smittevernreglene er viktig som et sikkerhetsnett mot at smitte sprer seg i samfunnet. Derfor har vi holdt på det rådet at man klemmer på de man bor med, én bestevenn eller kjæreste, men ikke på alle andre, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til kanalen.

Trolig sesongvirus

FHI tror at coronaviruset høyst sannsynlig vil bli et sesongvirus, i likhet med influensa, selv om smittetallet er lavt i landet nå.

– Dette viruset smitter såpass lett og de fleste blir ikke spesielt syke, så dette vil nok leve blant mennesker i tiden framover, sier Stuwitz Berg til VG.

Hvor lenge vi vil måtte leve med viruset kommer an på hvorvidt nok mennesker utvikler immunitet, enten ved å bli syke eller bli vaksinert.

Vær heller kreative

Det har vært rettet mye kritikk mot større forsamlinger den siste tiden i de store byene. Spesielt på Sørenga i Oslo. FHI-overlegen anbefaler folk om å heller være kreative og finne andre steder der det ikke er like mye folk.

Mange kommer til å være varsomme med å ta inn på hotell i sommer. Stuwitz Berg avviser at det er en fare for å bli smittet av viruset gjennom hotellaken.

– Det fuktige som kommer fra slimhinnene til en som er syk blir suget opp i sengetøyet og borte, så det er nesten umulig å teoretisk tenke seg til at man kan bli smittet på den måten, sier han til VG.

Til NTB understreker FHI viktigheten av å opprettholde vanlige tiltak ved å holde seg hjemme når man er syk, praktisering av god håndhygiene og å holde en meters avstand.