Siden landet nærmest ble stengt ned i midten av mars, med tiltak som utgjorde den sterkeste inngripen i folks liv i fredstid i Norge, har regjeringen gradvis lettet på restriksjonene. Fredag kom det frem at regjeringen har inngått en avtale med Danmark om å åpne for fritidsreiser, som skal tre i kraft 15. juni.

I en undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av ABC Nyheter, har et representativt utvalg på 1054 personer svart på om de frykter at regjeringen letter på coronarestriksjonene for fort og at smittetallet kan gå opp igjen.

Halvparten (51 prosent) svarer ja, 38 prosent svarer nei og 12 prosent «vet ikke».

– Jeg tenker at det er å forvente at mange bekymrer seg for dette. Myndighetene har skapt en frykt og det har vært nødvendig. Funnene i undersøkelsen avspeiler at vi har økt frykten noe, fordi vi ønsker at folk skal etterfølge restriksjonene, kommenterer Atle Dyregrov som er pyskologspesialist og professor ved Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen, til ABC Nyheter.

Det å koble ned denne frykten vil ta tid, forklarer Dyregrov.

– Det vil ikke være sånn at den dropper med en gang. Det er naturlig at det vil ta tid og sannsynligvis lengre tid enn vi tror, fordi vi har å gjøre med en usynlig fare som fremdeles truer.

– Holder seg på et jevnt, ganske høyt nivå

Da ABC Nyheter gjennomførte en lignende undersøkelse i april, før barnehager- og skoler skulle gjenåpnes og hytteforbudet oppheves, var det 54 prosent som svarte at det fryktet det var for tidlig.

Atle Dyregrov. Foto: Privat

– Det viser at denne frykten holder seg på et jevnt, ganske høyt nivå over tid.

– Jo lengre tid vi har med ytterligere oppmykning av tiltakene og det ikke skjer en smitteoppblomstring av betydning, jo lettere vil frykten dempes. Men dette tar tid.

Og om det skulle komme større oppblussinger av coronasmitte som slås stort opp i media, selv om vi vet at de har gode måter for smittesporing og isolering, vil det kunne øke frykten, forklarer Dyregrov.

– Den relativt høye andelen som er redd, kan også ses i sammenheng med at vi er mer og mer internasjonale og ser hvilke konsekvenser coronaviruset har hatt i andre land. Når man er i en situasjon der folk igjen skal krysse grensene, så vil nok mange være glade for å at man er restriktive overfor landene som ikke har god kontroll på smitten, sier psykologen.

– Viktig å huske på at gjenåpningen skjer gradvis og kontrollert

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartemenet sier følgende om resultatene i undersøkelsen:

– Det er viktig å huske på at gjenåpningen skjer gradvis og kontrollert, og vi følger smittesituasjonen tett, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartemenet til ABC Nyheter. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

– Vi har levd med strenge tiltak lenge. Det er ikke så rart at noen av oss blir litt engstelige når vi åpner opp. Det er viktig å huske på at gjenåpningen skjer gradvis og kontrollert, og vi følger smittesituasjonen tett, sier Erlandsen til ABC Nyheter.

Hun viser til at pandemien er under kontroll og smitten er lav.

– Da mener vi at det er både trygt og riktig at vi i større grad åpner opp. Alle vet vi hvor viktig det er med avstand, håndvask, hoste i albuekroken og det å holde seg hjemme når man er syk. Vi beskytter nå både oss selv og hverandre på denne måten. Vi har også god testkapasitet slik at alle som har symptomer kan teste seg, og isolere seg hvis de får påvist covid-19, sier Erlandsen.

Minst bekymret i Oslo

Undersøkelsen viser også at folk er mest bekymret på Vestlandet (57 prosent) og i Nord-Norge (55 prosent), mens det i Oslo er lavest andel som bekymrer seg for at smittetallet kan gå opp igjen (38 prosent).

– Det at folk i Oslo har minst frykt, er et paradoksalt funn. Siden det er der smitten har vært mest utbredt, skulle man tro at folk der vil være mer redde, sier Atle Dyregrov og fortsetter:

– Det kan ha noe å gjøre med at det er en stor by, så selv om det har vært flest tilfeller her så er det mange som ikke har hatt nær kontakt med smitte.

Blant dem med tre barn eller flere svarer hele 63 prosent at de frykter restriksjonene lettes for fort, mens 49 prosent av respondentene uten barn mener det samme.

– Det er veldig naturlig at de som har barn er mer bekymret. De beveger seg mer ute i ulike settinger og har større mulighet for å komme i kontakt med smitte, sier Dyregrov.

Psykologen tror også dette avspeier noe han og kolleger så i en undersøkelse som ble gjennomført i et flyselskap, for mange år siden.

– Den viste at en mindre del av kabinpersonalet var redde for å fly under spesielle værforhold, men at frykten økte betydelig etter at de ble foreldre.

– Det å få barn øker frykt generelt fordi du får ansvar. Og selv om coronaviruset utgjør en liten risiko for barn, så er vi sensitive for det. Da får du større frykt for at noe skal skje med dem.

Undersøkelsen viser også at kvinner er litt mer bekymret enn menn. 55 prosent av kvinner svarer ja, mens 46 prosent av menn svarer det samme.

Ser man på husstandens inntekt er det flest som frykter nye smittetopper i gruppen med lavest inntekt (under 300.000), der 59 prosent svar ja. Mens i de to gruppene med høyest inntekt fra 700.000 og oppover er det 47 prosent som svarer det samme.