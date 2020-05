Over 5 millioner munnbind stoppet av tollere

De to forsendelsene med 80.000 munnbind og de 220 antistoffene brukt til testing tilhørende Vollvik var bestilt fra Kina og ble stoppet fordi de manglet gyldig dokumentasjon og derfor kunne være forfalsket, skriver VG.

Vollvik sier til avisen at han er flau over at varene ble bestilt uten at han hadde riktig kompetanse, men at de hadde avtalt fysisk test av munnbindene med en rådgiver på Haukeland sykehus, før varene skulle leveres til kunder.

– Jeg har gjort dette i god tro, som alle andre. Jeg kommer aldri, uansett vare, til å se med et halvt øye når det gjelder sertifikater fra Kina lenger, sier gründeren til VG.

I slutten av mars endret Vollvik selskapet Vovi AS sitt formål til å «importere og selge medisinsk utstyr», og sier at det i dag er 15 personer, inkludert barna hans, som jobber og lever av det.

I tillegg til munnbindene har Tolletaten stoppet 100.766 koronatester og 59.910 beskyttelsesdrakter som var på vei inn til Norge.

Det er Statens legemiddelverk som fører tilsyn med medisinsk utstyr. Dersom importøren ikke klarer å fremskaffe dokumentasjon, blir utstyret destruert.