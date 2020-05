Et cruiseskip med 128 passasjerer og 95 mannskap la fra kai fra Ushuaia i Argentina i midten av mars for å gjennomføre et planlagt 21 dagers cruise ved Antarktishalvøya.

Tross screening for covid-19-symptomer hos alle passasjerer og mannskap før ombordstigning, samt reisenekt for personer som hadde vært i områder med utbredt smitte de siste tre ukene før avreise, oppsto et coronautbrudd på skipet.

I løpet av kort tid hadde om lag seks av ti om bord i skipet blitt smittet av viruset, men hele åtte av ti hadde ingen symptomer på covid-19 da de testet positivt, viser en fersk studie.

– Denne studien bekrefter at veldig mange som tester positivt er uten symptomer. Det begynner å tegne seg et ganske godt bilde av hvordan dette ser ut, sier forsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo (UiO) til ABC Nyheter.

Alle passasjerer ble isolert i lugaren



Utbruddet om bord på cruiseskipet beskrives av tre australske forskere som alle var om bord, i studien i tidsskriftet Thorax.

Det første tilfellet av feber oppsto hos en passasjer den åttende dagen etter avreise.

Dette førte til at alle passasjerer ble isolert i lugarene sine, der de fikk mat servert tre ganger daglig. De ansatte som var i kontakt med passasjerer, var ikledd masker. De som var i kontakt med syke, hadde fullt verneutstyr, skriver forskerne.

I løpet av de neste dagene fikk flere om bord feber.

Argentina stengte grensene sine og ville ikke ta imot skipet, så det reiste videre til Montevideo i Uruguay, hvor det ankom på dag 13 etter avreise.

Myndighetene i Uruguay ville ikke gi tillatelse til å legge til kai før alle om bord hadde blitt testet for covid-19, med prøvetaking fra nesen. På dag 20 ble de 217 som da var igjen på skipet, testet. 128 testet positivt (59 prosent), men bare 2 av 10 hadde symptomer.

Åtte personer på skipet alvorlig syke og måtte evakueres for å få behandling på sykehus. En av de smittede passasjerene døde, skriver forskerne i Thorax.

– De aller fleste som blir smittet, har få eller ingen symptomer



UiO-forsker Gunnveig Grødeland er ikke overrasket over at åtte av ti som testet positivt, var uten symptomer.

– De aller fleste som blir smittet, har få eller ingen symptomer. Det gjelder også i gruppen av eldre individer, selv om de har forhøyet risiko for å bli syke, sier hun.

– I et cruiseskip bor de tett, de sitter sammen for eksempel i kinosaler, konsertsaler og i restaurantene. Man er tett innpå folk over lang tid, da sprer smitten seg raskt, sier Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved UiT, som har mye erfaring med utbrudd på cruiseskip. Foto: UiT

Professor Ørjan Olsvik ved UiT synes heller ikke det er overraskende at så mange av de smittede var symptomfrie. Han sier mange av dem kan ha vært i inkubasjonsfasen, hvor de er smittsomme, men ikke har blitt syke ennå.

– Her var det mange som var i den fasen samtidig, og grunnen til det er at de var så mange sammen, som bodde tett på hverandre og pustet samme luft. Etter hvert så vil en del av disse ha blitt syke, sier han til ABC Nyheter.

Professoren viser til at også i den norske befolkningen er det slik at 60-80 prosent av dem som tester positivt, ikke har symptomer.

– Forventet større mørketall



Det at så mange tester positivt uten å ha symptomer, har skapt en forventning av at det er store mørketall når det gjelder smittespredning i befolkningen, forklarer Grødeland.

– Det var derfor man hadde forventet et større mørketall i befolkningen, at det var flere som hadde vært smittet enn det viser seg å være, sier hun.

FHIs undersøkelse av antistoffer blant nesten 400 personer bosatt i Oslo for om lag en måned siden, viste at bare to prosent hadde vært utsatt for smitte. Og i undersøkelser som har vært gjort internasjonalt, varierer andelen med antistoffer fra rundt 2 prosent til rundt 20 prosent av den testede befolkningen, forklarer hun.

Gunnveig Grødeland er forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

– Det varierer avhengig av hvor utbredt smitten har vært i samfunnet. Det er gjerne episenter som har oppnådd så stor grad av immunitet som rett under 20 prosent, sier hun og fortsetter:

– Det som gjenstår å se er om vi klarer å lage en god vaksine – jeg har fortsatt tro på det – og hvor langvarig immuniteten etter smitte og etter vaksinering er.

– Som å kjøre buss med mange andre i lang tid

Professor Olsvik har mye erfaring med utbrudd på cruiseskip fra tiden da han jobbet i USA for Center for Disease Control and Prevention (CDC), men også etter at han flyttet tilbake til Norge.

Han forklarer at man vil være langt mer utsatt for slik «usynlig» smitte, altså smitte fra symptomfrie personer, på et cruiseskip fordi man er så tett på hverandre.

– I en befolkning i for eksempel Oslo eller Tromsø, om du er smittsom vil du kunne smitte en liten sirkel av mennesker rundt deg, og risikoen for å smitte noen er enda mindre om du følger rådet med å holde en meter avstand, sier han.

– Men i et cruiseskip bor de tett, de sitter sammen for eksempel i kinosaler, konsertsaler og i restaurantene. Man er tett innpå folk over lang tid, da sprer smitten seg raskt.

Her hjemme har man iverksatt tiltak for å unngå at mange tar kollektivtransport samtidig.

– Du er mer utsatt for smitte om du kjøre buss med noen som er smittsomme, men et cruise er som å kjøre buss med mange andre i lang tid. Lufta inne i båten sirkuleres heller ikke like mye som på en buss, sier Olsvik.

– De første symptomene er diffuse



Skipet i studien hadde ingen kontakt med andre mennesker enn dem om bord i 28 dager etter avgang, så det var et helt lukket miljø, skriver forskerne.

Olsvik mener det er interessant at utbruddet om bord på skipet kom ganske sent.

– Vanligvis blir folk syke tre til syv dager etter smitte, men utbruddet på skipet startet mer enn syv dager ut i reisen. Og på forhånd hadde de gjort alt de kunne gjøre for å forhindre at smitten kom om bord. Jeg har sjelden sett at noen har gjort en bedre jobb i forkant av avreise, sier han.

Covid-19 skiller seg fra for eksempel norovirus, som gjerne rammer cruiseskip, og har tydelig symptomer med oppkast og diaré, forklarer han.

– Med covid-19 er mange uten symptomer en periode, og de første symptomene er diffuse, det kan begynne med vondt i magen eller sår hals, andre får feber.

– Et viktig bidrag

Olsvik ramser opp en lang liste med andre cruiseskip som også har hatt coronautbrudd, der det i noen tilfeller har gått langt verre enn det gjorde på skipet i den ferske studien.

– De fleste husker nok Diamond Princess som ikke fikk gå i land fordi japanerne ikke hadde ikke nok tester.

På skipet som ble rammet av et coronautbrudd i februar, ble over 700 smittet og det er meldt om 14 døde.

Ifølge en svensk studie, førte karantenen av skipet til at flere ble smittet enn om passasjerene hadde fått komme i karantene på land.

– Det kan ikke ha vært hyggelig å være om bord der med så mange smittede og døde. Men vi fikk gode tall om smitterater fra skipsleger som jobbet med å skaffe data. Da lærte vi mer om hvordan dette viruset sprer seg når man samler en stor mengde mennesker og låser døra.

Også den ferske studien er et viktig bidrag med tanke på å lære mer om coronaviruset, mener Olsvik.

– Det var flinke helsepersonell om bord som registrerte og tok prøver underveis. Det er et viktig bidrag og flott at de gjorde den jobben, i tillegg til å ta vare på folk.

– Cruisepassasjerer er en sårbar gruppe

Olsvik forteller at passasjerene om bord på de klassiske rutene fra Florida til Bahamas eller i Middelhavet gjerne er en utsatt gruppe, fordi de som regel er eldre og gjerne har underliggende sykdom.

– Nå er ikke dette et helt typisk cruise, det er en «expedition» der deltagerne gjerne er yngre og bedre form. På de typiske cruisene er det mange syke mennesker sammen, som er utsatt når det oppstår et utbrudd.

Han forklarer at det derfor ikke er uvanlig at folk dør om bord på cruiseskip.

– Når jeg er på jobb på cruiseskip går jeg alltid til legekontoret og ser på passasjerenes medisiner som står oppbevart der. Spesielt for amerikanerne er dette ofte den siste reisen de legger ut på. Cruisepassasjerer er en sårbar gruppe. Det er ikke uvanlig at norovirus tar liv på cruiseskip.

– Cruiseskip kan være en fantastisk ferie, men det er mye rart om bord. Jeg kunne aldri tenkt meg å ta min familie med på et cruiseskip etter alt jeg har sett, men så kommer jeg jo bare om bord når det er utbrudd av smittsom sykdom, sier Olsvik til ABC Nyheter.