På en pressekonferanse 31. mars kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen hadde bestilt 1000 eksemplarer av en nyutviklet nødrespirator, som skulle øke kapasiteten på norske sykehus.

– Dette er veldig gode nyheter. Vi vet at Norge i løpet av de nærmeste månedene kan nå en topp i antall syke pasienter med covid-19. Disse nødrespiratorene gjør helsetjenesten bedre i stand til å håndtere en slik topp, sa statsminister Erna Solberg.

Allerede samme kveld ble statsministerens gladnyhet latterliggjort.

– Er dette en tidlig aprilsnarr, spurte Lill Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet, ifølge Aftenposten.

Og i dagene som fulgte raste debatten om regjeringens store bestilling, som garanterte for finansieringen til prosjektet. Så ble det stille.

Så hva er status i dag?

– Det ble inngått en avtale med Laerdal Medical 10. mai, opplyser kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst, Gunn Kristin Sande, i en e-post til ABC Nyheter.

Det er det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst som har ansvaret for å koordinere nasjonale innkjøp av smittevernutstyr og medisiner til både sykehus og kommuner.

Ennå ikke i serieproduksjonsfasen



Avtalen som er inngått gjelder kjøp av 1000 nødrespiratorer kalt Laerdal Servi Ventilator. Disse skal «kunne brukes som nød-ventilator til å gi kontrollert ventilasjon av sederte (beroliget med medikamenter, red.anm) pasienter med respirasjonssvikt under covid-19-pandemien», heter det i kontrakten.

Ifølge kontrakten som er inngått med Helse Sør-Øst, skjer utviklingen i tre faser, der fase en som innebar design og utvikling av prototypen, er gjennomført.

Ifølge kontrakten skal prosessen nå være i fase 2, del A, som innebærer produksjon av 20 eksemplarer av nødrespiratoren. Dette avsluttes denne uken med gjennomføring av det som kalles «Design Output Review», som har til hensikt å bekrefte tiltenkt bruk.

Deretter skal det utarbeides teknisk dokumentasjon, og nødrespiratoren skal testes og gjennom en prosess for CE-sertifisering.

Fase 3, serieproduksjon, starter når nødrespiratoren er CE-merket og avsluttes senest 6 arbeidsuker senere, ifølge kontrakten.

Regjeringen opplyste 31. mars at nødrespiratoren kunne bidra til å doble antall pustemaskiner ved norske sykehus innen mai. Produsentene har selv opplyst at de skulle levere nødrespiratorene innen 1. juni, altså om drøyt to uker.

Se video fra statsminister Erna Solbergs presentasjon av den «gledelige historien» om de nye respiratorene:

Skepsis i fagmiljøer



Da innkjøpet ble annonsert uttrykte flere fagmiljøer skepsis til at disse nødrespiratorene kunne brukes på norske intensivavdelinger. Norsk Sykepleierforbund kalte regjeringens bestilling for «kunnskapsløshet forkledd som handlekraft», og Legeforeningen sa at nødrespiratorene ikke er egnet til intensivbehandling av coronapasienter.

Overlege Kristian Strand ved intensivavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus sa at han håper det ikke blir behov for å ta i bruk nødrespiratorene i Norge i det hele tatt.

– Saken er nok noe oversolgt. Nødrespiratorene er kun egnet til bruk i absolutte nødsfall. Det vil være et alternativ til at det sitter en ukyndig person og håndventilerer med den samme bagen. Den gir grunnleggende kontroll over trykk og volum i lungene, men et alternativ til en moderne respirator er det ikke, sa Strand til ABC Nyheter.

Noen var mer positive til nødrespiratorene, særlig med tanke på bruk i utviklingsland. Paul Fife, direktør i Norads Avdeling for helse, utdanning og menneskerettigheter, uttalte ifølge Bistandsaktuelt at nødrespiratorene kan vise seg nyttige i utviklingsland.

Overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge mente de minst utviklede landene kan ha nytte av ventilatoren.

– Nødventilatoren er selvsagt ingen erstatning for de superavanserte apparatene på norske sykehus. Men en slik enklere pustemaskin vil bli en viktig nødløsning under pandemien, sa Gilbert til Bistandsaktuelt.

Uvisst hvor nødrespiratorene skal brukes

Da regjeringen annonserte innkjøpet, forklarte helseminister Bent Høie at de hadde bestilt flere slike respiratorer enn det man har behov for i Norge.

– Vi vet at det er et stort behov også i andre land og ser derfor på muligheten for eksport, sa Høie.

Og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) kom med et lignende budskap på Twitter.

«Nå bestiller vi 1000 nødrespiratorer fra Lærdal Medical. Vi vil nok ikke ha bruk for alle her til lands, så da kan vi bidra enda mer internasjonalt ved å sende disse videre», skrev han.

Men hvor respiratorene ender når de er ferdig produsert, er uvisst per i dag. Helse Sør-Øst kan ikke svare på om de skal forbli i Norge og brukes her, og/eller om de skal sendes utenlands.

– Nødventilatorene skal utvikles gjennom flere faser. Hvor de skal tas i bruk vil først bli fastsatt etter at testing er gjennomført og CE-sertifisering foreligger, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst, Gunn Kristin Sande, til ABC Nyheter.

ABC Nyheter har forsøkt å få kommentar fra Laerdal Medical AS uten å lykkes.