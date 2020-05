Siden coronakrisen startet har dronning Silvia (76) og kong Carl Gustaf (74) isolert seg på Stenhammar slott i Södermanland i Sverige.

I et nytt intervju med svenske Aftonbladet takker dronningen helsearbeiderne i Sverige som gjør en helt essensiell jobb i denne tiden, men hun retter også en pekefinger mot mange ungdommer, som hun mener tar altfor lett på coronakrisen.

– Det er sjokkerende og veldig forbausende å se så mange ungdommer, både i Sverige og utenlands, som gir helt blaffen i alle råd og setter seg selv og sine nærmeste i fare. Og til og med de unge kan bli smittet av viruset! Det gjelder opplyste ungdommer som jeg trodde hadde mer vett, sier hun til avisen.

Siden coronakrisen startet har Sverige lagt seg på en annen linje enn de fleste andre land, noe de har fått mye kritikk for.

Føler med andre i risikogruppen

I Norge har alle blitt anbefalt å holde seg mest mulig hjemme og ikke være mer enn fem personer hvis man skal være sammen med venner.

I Sverige er det bare eldre mennesker og de i risikogruppen som har blitt bedt om å holde seg hjemme.

Dronning Silvia og kong Carl Gustaf er begge i 70-årene, og dermed i risikogruppen. Til Aftonbladet sier hun at hun har sterk medfølelse med andre i risikogruppen som ikke får møte sine nærmeste.

– Jeg tilhører selv gruppen 70 pluss og forstår hvor vanskelig situasjonen er for mange. Å ikke vite, å være forsvarsløs. Jeg vil si at man må høre på myndighetene, ta deres råd og ha selvdisiplin, sier hun.

Skryter av svigerdatteren

Videre oppfordrer hun alle som har mulighet til å hjelpe til i krisen, og trekker frem sin egen svigerdatter prinsesse Sofia (35) som ett eksempel.

For noen uker siden kom det nemlig frem at hun hadde fått jobb som støttepersonell på Sophiahemmet sykehus i Stockholm.

I midten av april skrev prinsessen på Instagram at hun hadde gjennomgått et lynkurs for å kunne avlaste helsepersonellet på sykehuset.

– Jeg er nå plassert på en av sykehusets pleieavdelinger der jeg sammen med andre nyutdannede kolleger støtter og avlaster helsepersonalet med ulike oppgaver, blant annet omsorg for pasienter og vasking. Å få hjelpe til i denne vanskelige tiden er utrolig givende. Takk! skrev hun på Instagram.