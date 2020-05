Usikkerheten om når corona-smitten kom til Norge og Europa stiger.

Nå sier det norske Folkehelseinstituttet (FHI) at de ikke kan utelukke at det fantes tilfeller i Norge allerede i november. Det vil i så fall være inntil to måneder før Kina offentlig bekreftet sine første tilfeller.

– Vi kan ikke utelukke at det har vært et importtilfelle som har gått ubemerket hen, svarer fungerende seksjonleder ved FHIs avdeling for virologi, Karoline Bragstad, på spørsmål fra ABC Nyheter.



Hun fortsetter:

– Men at det har vært utbredt smitte i Norge før vi begynte se spredning i slutten av november (i Kina, red.anm) er lite trolig.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell. Foto: TT News Agency / Reuters

En måned før funn



I Frankrike ble det påvist smitte hos en mann 27. desember, fire dager før kineserne var ute. Da var det alt smittede personer også i Sverige, tror også den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell.

– Trolig var enkelte personer i Sverige smittet med coronaviruset alt i november. Men det er ikke aktuelt å kartlegge tilfellene bakover. Dette er ikke noe vi vil belaste helsevesenet med, sa Tegnell tidligere i dag.

FHI-ekspert Karoline Bragstad minner også om at det tok tid før de første tilfelle ble avdekket i Norge:



– Vi hadde diagnostikk oppe allerede 23. januar i Norge og likevel tok det cirka en måned før det første tilfellet ble påvist, skriver Bragstad i en epost.

FHI meldte også tirsdag at deres beregninger viser at 90 prosent av alle som har fått påvist covid-19, er blitt friske. En person defineres som friskmeldt dersom han eller hun etter 14 dager ikke er innlagt på sykehus og ikke er død.

Det er i Norge i dag nesten 8000 bekreftede smittede personer, og mer enn 200 har dødd av viruset.

– Interessant for framtiden



Svenske Tegnell mener man bør forsøke å ta rede på hvordan viruset fikk spre seg i Kina, og hvordan det oppførte seg i begynnelsen av smitteforløpet. Han mener det vil være interessant å vite om viruset ble overført fra ett eneste dyr til ett menneske, eller om det i lengre tid fikk spre seg blant en gruppe mennesker.

– Det er ikke mange ganger vi har kunnet spore smittespredning av helt nye virus fra dyr til mennesker. Vi har ikke mye kunnskap om hvordan dette skjer i virkeligheten. Det ville ha vært verdifullt for å se om man kan beskytte seg mot en slik utvikling i framtida, sa den svenske statsepidemiologen, ifølge NTB.