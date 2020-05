EU spår historisk resesjon

I sin rapport om økonomiske utsikter for våren spår EU - som har 27 medlemsland - en nedgang i økonomien på 7,5 prosent, fulgt av 6 prosent vekst i 2021, melder The Hill.

I februar spådde EU «jevn, moderat vekst» på 1,2 prosent i år og i 2021. Den gang var unionen mest opptatt av Brexit og andre utenrikspolitiske spørsmål.

– Europa opplever et økonomisk sjokk uten sidestykke siden Den store depresjonen, sier Europakommissær for økonomi Paolo Gentiloni i en uttalelse onsdag.

– Både dybden i resesjonen og styrken i gjenveksten vil være ujevn, og avhenge av hvor raskt nedstengingstiltakene kan heves, viktigheten av tjenester som turisme i den enkelte økonomi og av hvert enkelt lands økonomiske ressurser.

– Mer alvorlig enn finanskrisen

– På dette tidspunktet kan vi bare tentativt kartlegge omfanget og alvoret av coronasjokket for våre økonomier. Selv om de umiddelbare konsekvensene vil være langt mer alvorlige for den globale økonomien enn finanskrisen var, vil varigheten avhenge av hvordan pandemien utvikler seg, vår mulighet til å på en sikker måte gjenoppstarte økonomisk aktivitet og å komme tilbake etter dette, sier visepresident i EU-programmet Economy that works for People, Valdis Dombroviski, i vårrapporten.

Les også: – Vil ta år før verdensøkonomien bedres

Venter prisfall

EU spår at prisene på forbruksvarer vil falle betydelig i år på grunn av synkende etterspørsel og det bratte fallet i oljeprisene.

Coronaviruspandemien har hatt sterk innvirkning på etterspørsel, industriproduksjon, investeringer, handel, kapitalbevegelser og forsyningskjeder.

EUs økonomi er ikke ventet å ha gjeninnhentet tapene i år innen utgangen av 2021. Investeringer vil være begrenset og arbeidsmarkedet vil ikke ha tatt seg fullstendig opp igjen, heter det i vårrapporten. Det er også ventet økt arbeidsledighet.

Mer enn 1,1 millioner europeere har testet positive for coronaviruset, og over 137.000 har dødd.

Les også: Frykter corona-depresjon: – Kan bli verre enn «de harde trettiåra»