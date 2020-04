Svensk WHO-rådgiver: Storbritannia var på rett spor - så feiget Boris ut

Johan Giesecke har tidligere gått ut og sagt de strenge tiltakene som har blitt innført i stort sett alle andre europeiske land enn Sverige vil ha liten effekt. Det mener han fortsatt i et Skype-intervju til Unherd.com.

– Storbritannia hadde opprinnelig en lignende tilnærming som Sverige, og det gledet oss, for det ga oss en viktig alliert. Men så fikk Boris Johnson kalde føtter og gjorde en u-sving. Jeg mener deres forrige plan var bedre, sier Giesecke.

Han var statsepidemiolog i Sverige før Anders Tegnell, og ansatte Tegnell selv for 20 år siden. Han støtter arvtagerens tilnærming til pandemien, selv om Tegnell og Sverige har møtt sterk kritikk.

– Det er litt meningsløst å ha denne sammenligningen nå. La oss heller ta debatten om et år fra nå, i 2021. Jeg tror forskjellene mellom landene vil være ganske små da, sier han.

Kritiserer katastrofe-artikkel

Han retter sterk kritikk mot forskningsartikkelen fra Imperial Collage i London som kom 16. mars og hevdet at strategien til Storbritannia kunne føre til 250.000 dødsfall. Artikkelen fikk også mye oppmerksomhet her hjemme under NRK-programmet Debatten da OUS-forsker Gunhild Alvik brukte den som referanse for at 20.000 kunne dø av covid-19 i Norge.

– Artikkelen var altfor pessimistisk. Den var ikke spesielt godt laget og hadde mange feil. Den var heller ikke publisert enda og var ikke gjennomgått av andre forskere. Den fikk alt for stor politisk betydning, sier Giesecke i det omtrent halvtime lange intervjuet.

Mange allerede uvitende smittet

Han er overbevist om at grunnen til at mange europeiske land nå ser en flatning av antallet smittede og døde er at de mest sårbare dør først og at folk flest ikke en gang vil merke at de har hatt viruset.

– Når testingen av antistoffer blir klar, så vil man nok se at opp mot 50% av befolkningen i Sverige og Storbritannia allerede har hatt viruset, sier han. Giesecke tror ikke covid-19 vil vise seg å ha en større dødsrate enn en kraftig influensa, på 0,1%.