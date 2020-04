En alarmklokke som ringer før klokken syv. Stress med unger som skal på skole eller barnehage. Måke ut bil eller løpe til bussen. En halvtimes pendling til jobb ... For mange var dette den typiske morgenen. Så kom coronakrisen og snudde hverdagen på hodet.

Nå er det hjemmekontor, barn hjemme og ingen kollektivtransport du behøver å rekke til et fast klokkeslett.

Men den plutselige endringen har faktisk ført til at mange opplever bedre søvnkvalitet, skriver avisen The Times. I en undersøkelse gjort av King's College London og markedsanalyseselskapet Ipsos Mori, opplyste tre av fem personer at de sover like godt eller bedre enn det de gjorde før 23. mars, da skolene ble stengt og de ble bedt om å jobbe hjemmefra. Mange sa også at de sover mer enn tidligere.

Resultatet overrasker forskerne.

– De fleste får ikke nok søvn i dagens travle samfunn. Det betyr at de faktisk lider av søvnmangel, sier Russel Foster, professor ved Universitetet i Oxford, til The Times.

Les også: Søvn: Hvor mye trenger vi egentlig?

Han synes det er interessant hvordan så mange sier at situasjonen plutselig har snudd. Mange av deltakerne i undersøkelsen kunne også fortelle om at de drømmer mer enn før.

Ifølge Russel Foster gir det mening.

– Mange av oss har drømmer knyttet til den nåværende krisen. Fordi vi sover lengre og dypere har vi mer livlige drømmer og husker dem bedre, sier han.

En tredjedel av deltakerne i undersøkelsen opplyste imidlertid at unntakstiden hadde ført til at de følte seg trøttere enn vanlig. Angst og stress knyttet til coronakrisen pekes på som årsak.

2300 personer deltok i undersøkelsen.

Les også: Forskning: Lite søvn gir høyere risiko for hjerteinfarkt