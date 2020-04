– Astmatikere har trolig ikke større risiko for coronasmitte

Rundt 8 prosent av den voksne befolkningen har astma. Norges Astma- og Allergiforbund får i disse dager svært mange henvendelser fra bekymrede astmatikere, ifølge VG (bak betalingsmur). De lurer på om de har økt risiko for å bli smittet, og om eventuelt sykomsforløp vil bli mer alvorlig.

Foreløpig ser det ikke ut til at astmatikere har større risiko for å bli smittet, sier eksperter til VG. Det er ikke registrert en høyere andel astmatikere blant de coronasmittede.

Mye tyder likevel på at astmatikere har økt risiko for et mer alvorlig sykdomsforløp hvis de først blir smittet.

Astmatikere er i risikogruppen for covid 19, på linje med andre som har kroniske lungesykdommer. Derfor er det særlig viktig at de følger de generelle smittevernsrådene fra Folkehelseinstituttet.

Eldre mest utsatt

– Kunnskapen vi har om risikogrupper er likevel begrenset. Den bygger på informasjon fra andre land, og vi vet for eksempel ikke om det er forskjell på astma og andre kroniske luftveissykdommer. Men rapportene så langt viser at det i størst grad er eldre personer med kroniske luftveissykdom som har størst risiko for å utvikle alvorlig sykdom som følge av covid 19, sier overlege Didrik F. Vestrheim i Folkehelseinstituttet til VG.

– Det er fordi de eldre oftere hadde andre sykdommer før de ble smittet. Andre sykdommer i kombinasjon med nedsatt funksjonsnivå og kondisjon, samt mindre fysisk styrke, gjør at denne gruppen takler covid 19 dårligst, sier Arnulf Langhammer, professor ved HUNT Forskningssenter ved NTNU, til VG.

Det spekuleres i om enkelte astmamedisiner kan gi en form for beskyttelse.

– Derfor er det svært viktig at disse personene fortsetter å ta sine foreskrevne astmamedisiner i denne perioden, sier Langhammer.

Røyking kan ifølge ekspertene representere en selvstendig risikofaktor for alvorlig coronasykdom, og er en forverrende faktor for astmatikere.

Influensavaksine

Overlege i indremedisin og lungesykdommer ved Lungemedisinsk Avdeling ved Oslo universitetssykehus, Eva Stylianou, anbefaler også astmatikere å ta den årlige influensavaksinen, selv om den ikke forebygger covid 19.

– Den vanlige influensavaksinen kan forebygge samtidige eller sekundære infeksjoner forårsaket av andre luftveisvirus- eller bakterier, og det kan være nyttig for astmatikere og andre lungesyke, sier Stylianou til VG.