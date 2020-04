Finland opphever restriksjoner for hovedstadsområdet

Finlands statsminister Sanna Marin, her under en pressekonferanse i forrige måned, opphever restriksjonene på folks bevegelsesfrihet i landskapet Nyland, kalt Uusimaa på finsk, der hovedstaden Helsingfors ligger. Foto: Mikko Stig/Lehtikuva via AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix