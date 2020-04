Injiserte egen sæd i høyrearmen for å kurere ryggsmerter

Det var under en sjekk på Tallaght University Hospital i Dublin at en lege ble oppmerksom på at den nedre delen av høyrearmen til den 33 år gamle mannlige pasienten var rød og svakt hoven. Det var også tydelig tegn på noe som kunne minne om en svulst under huden.

Da røntgenbilder var tatt, kunne legen se på bildet at det dreide seg om en verkebyll. Men da legen tok en nærmere prat med mannen, var han overhode ikke forberedt på svaret han skulle få.

Økte dosen i takt med smertene



Pasienten, som i lengre tid hadde slitt med sterke smerter i korsryggen etter å ha løftet en tung gjenstand, kunne nemlig avsløre at det mest sannsynlig var snakk om egen sæd som han månedlig hadde injisert i armen.

Foto: Tallaght University Hospital, Tallaght, Dublin

Det viste seg at ryggsmertene var så sterke og hadde vart såpass lenge at mannen var desperat etter en løsning som kunne gjøre ham bedre. Det er uvisst hvorvidt mannen baserte seg på et gammelt kjerringråd, men nød lærer som kjent naken kvinne å spinne.

Mannen kom i alle fall opp med den høyst originale ideen om å kvitte seg med plagene ved å injisere egen sæd inn i muskler og vener i høyrearmen. Dette skal ha pågått i et halvt år, og han økte dosen med sin selvlagde tonic når smertene tiltok i styrke.

Fant ingen kjente eksempler



Saken ble første gang beskrevet i en artikkel i Irish Medical Journal i januar 2019 og er nylig blitt omtalt i ScienceAlert. De tre forfatterne bak den originale artikkelen skriver at de har trålet medisinsk litteratur for å finne om det faktisk var noe som kunne støtte pasientens teori om at injisering av sæd skulle kunne fjerne smerter.

Riktignok er det blitt injisert sæd i små doser like under huden for å teste allergiske reaksjoner, og ifølge amerikanske skjønnhetssalonger vil man kunne få glattere hud ved å smøre litt sæd i ansiktet. Men derfra til å kunne kurere ryggsmerter er et langt steg som forfatterne ikke fant bevis for.

– Forsøk på intravenøs og arteriell injeksjon av skadelige stoffer som kvikksølv, bensin, kull, lettere væske, saltsyre og hydrokarbon er godt beskrevet og gjennomføres generelt i selvmordsforsøk, i motsetning til dette tilfelle hvor pasienten hadde som mål å lindre fysisk ubehag, skriver forfatterne.

Det hører med til historien at pasienten fikk tildelt diagnosen cellulitt som vil si akutt bakterieinfeksjon i de dypere lagene av hud og underhud og som nedsetter allmenntilstanden. Men før de rakk å iverksette behandling hadde herremannen skrevet seg ut – visstnok fordi ryggen føltes mye bedre.