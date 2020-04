Trosset corona-grensen. Tok med 40 liter sprit på ryggen

Det var på torsdag formiddag at Tolletaten la ut bildet på sin Twitter-profil. Sammen med en real oppramsing på noe som kunne minne om varelageret på en bar.

«7,75 kg tobakk, 41 liter brennevin, 3 liter vin og 0,5 liter brennevin over 60 prosent.» De droppet kanskje ølet, siden det ikke er nevneverdig fristende med corona for tiden.

Stor innsats

Det hele var bragt inn på ryggen til to menn i 60-70-årene, som gikk over grensen og gjennom skogen for å kunne slukke noen tørste struper. Kanskje til den nært forestående høytiden.

– Antakelig gått flere turer over skogen. Ingenting å utsette på innsatsen, heter det i Twitter-meldingen til etaten.

Ifølge avisa Glåmdalen, som omtalte beslaget først, ble de to mennene stanset på en av grenseveiene rett nord for Magnormoen.

– Vi prioriterer jo mest den organiserte aktiviteten, men vi ser jo nå at slik aktivitet har blomstret opp, forteller tolloverinspektør Kjersti Bråthen til avisa som forteller at de to er kjenninger av både tolletaten og politiet. Hun påpeker at det er videoovervåkning langs veiene.

Sendt til politiet

Til Aftenposten sier Bråthen om de to mennene: – Vi finner også ryggsekker, bager og poser. Så de har tydeligvis gått igjennom skogen.

Hun forklarer at hun ikke kjenner til hvor mange turer de to har tatt over grensen, men: – Oppdraget var tydeligvis så viktig at de valgte å se bort fra smittefaren og myndighetenes råd, sier Bråthen.

Og smugler man så pass mye som de to har gjort i dette tilfellet, så blir det ikke med et forelegg og litt mer slunken lommebok i påsken. Da blir du overlevert til politiet. På toppen av corona-karantenen.

Da kunne det kanskje vært like greit å tatt en polferd, innenfor landets grenser.