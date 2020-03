Lang flere menn enn kvinner dør av det nye coronaviruset. Det viser Covid-19-statistikk fra andre land.

Av 3200 registrerte coronavirus-dødsfall i Italia før helgen var i overkant av 70 prosent av de døde menn. Gjennomsnittsalderen for mennene som døde var også lavere enn for kvinnene. 79 år for menn mot 82 år for kvinner.

I 1023 analyserte coronavirus-dødsfall i Kina utgjorde menn 64 prosent av dødsfallene. Nesten på nivå med Italia. Det viser seg også i andre land.

66 prosent av de første 566 registrerte coronavirus-dødsfallene i Spania var menn.

Det nye coronaviruset har kun eksistert i mennesker i drøye tre måneder. Det betyr at forskere ennå har hatt svært lite tid til å forske på viruset. Derfor finnes det per i dag ikke noe entydig og klart svar på hvorfor menn rammes hardere av viruset enn kvinner.

Det finnes imidlertid teorier og mulige forklaringer. For coronaviruset er det særlig tre faktorer forskere tror kan spille en rolle.

Historie med røyking øker risikoen for alvorlig sykdom og død ved Covid-19. Kjønnsforskjeller i røykemønstre kan være en faktor til høyere dødelighet hos menn.

Genetiske forskjeller knyttet til X og Y-kromosomene påvirker hvordan immunforsvaret hos menn og kvinner fungerer.

Hormoner.

Forskjeller i immunforsvaret

Anne Spurkland, professor i molekylær immunologi. Foto: Universitetet i Oslo (UiO).

Professor og immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo har skrevet boka «Immun. Kroppens evige kamp for å overleve».

– Det er ikke ukjent for immunologer at kvinner og menn responderer ulikt på ulike sykdommer. Generelt er det forskjell på hvordan immunsystemet til menn og kvinner fungerer, sier Spurkland til ABC Nyheter.

For eksempel er kvinner mer utsatt for å få flere autoimmune sykdommer, hvor kroppen går til angrep på seg selv. Hele 80 prosent av autoimmune sykdommer forekommer hos kvinner.

Samtidig har kvinner 40 prosent færre virus-genom i kroppen ved akutte HIV-infeksjoner enn menn.

Videre har menn dobbelt så høy risiko for å dø av ondartet kreft enn kvinner, noe som også kan ha med immunforsvaret mot kreft tå gjøre.

– Det handler delvis om genetikk. Flere gener som regulerer immunforsvaret sitter på X-kromosomet. Kvinner har to X-kromosomer, men bare ett av dem brukes i cellene. Det gjør at kvinners immunceller kan «velge» å bruke det mest gunstige genet for god immunfunksjon. Den muligheten har ikke all menns immunceller, sier Spurkland.

Professoren forklarer videre at det er medfødte forskjeller i immunforsvaret hos kvinner og menn. Noen av disse varer livet ut, mens andre blir aktivert eller koblet fra i puberteten eller overgangsalderen.

Det er foreløpig ikke publisert forskning på hvilken rolle kjønnsbestemt immunrespons kan spille for det det nye coronaviruset.

SE VIDEO: Hva er et virus – og hvordan skiller det nye coronaviruset seg ut?

Østrogen beskyttet mot andre coronavirus

De mer dødelige sykdommene SARS og MERS skyldes to andre coronavirus, som er nært beslektet med det nye coronaviruset som gir sykdommen Covid-19.

Totalt finnes det syv kjente coronavirus som har smittet fra dyr til mennesker.

En studie viser at også SARS har høyere dødelighet blant menn som ble smittet enn kvinner. 22 prosent av menn døde, mot 13 prosent av kvinner.

En annen studie viser at flere menn ble smittet av MERS enn kvinner, og også her hadde menn høyere dødelighet. 52 prosent av menn som var smittet døde, mot 23 prosent blant kvinner.

I 2016 og 2017 forsøkte forskere å finne ut hvorfor, ved å teste coronavirusene som forårsaker SARS og MERS på mus. Forskere ved Universitetet i Iowa fant ut at det kvinnelige hormonet østrogen spilte en viktig rolle.

I den amerikanske studien fant forskerne at hannkjønn-mus var mer mottakelige for virus-infeksjon enn hunnkjønn-mus. Men når forskerne tilførte hunnene et stoff som undertrykker hormonet østrogen, skjøt dødsraten i været.

Hovedforfatteren bak studien, Stanley Perlman, sier til LosAngeles Times at han mistenker at østrogen spiller en tilsvarende, beskyttende rolle for kvinner i møte med det nye coronaviruset, men det er foreløpig ikke gjennomført forskning som kan støtte opp om dette.

Røyking kan være en faktor

Kina er verdens største konsument og produsent av tobakk, men kjønnsforskjellene er store. I 2016 oppga 48 prosent av voksne menn i landet at de var røykere. Kun 2 prosent av kvinner oppga det samme, ifølge statistikk fra Verdensbanken.

I 2016 var 28 prosent av voksne, italienske menn røykere, mens 20 prosent av voksne, italienske kvinner var det samme.

– Det er ganske sannsynlig at daglig røyking påvirker risikoen for alvorlig sykdom og død ved smitte av det nye coronaviruset, fordi det reduserer det naturlige forsvaret i luftveiene. Generelt er det ikke bra å røyke, og det kan øke risikoen for å bli syk, sier immunolog Anne Spurkland.

Ytterligere kilder: Klein, Sabra og Flanagang, Katie (2016) – Sex differences in immune responses.

SE VIDEO: På innsiden av Italias hardest rammede sykehus.