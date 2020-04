– Kineserne er veldig optimistiske nå. De har sittet inne i flere uker og vært redde og usikre. Nå er det god stemning og folk ler og smiler. Det er nok en følelse av at man er over det verste, sier norske Heidi Berg, på telefonen fra Shanghai, til ABC Nyheter.

– Samtidig blir folk bekymret for de langsiktige konsekvensene. Kina er avhengig av internasjonal økonomi og kineserne følger veldig med på det som skjer i resten av verden. Men i dagliglivet her er det en lettet stemning, fortsetter Berg.

Da nyheten nådde verden i starten av januar om det pågående utbruddet av en mystisk lungesykdom i Wuhan, som etter hvert viste seg å skyldes et nytt coronavirus, var Berg i Norge. Og hun var nødt til å vurdere om hun skulle dra tilbake til Kina eller ikke.

– Jeg bor i Shanghai og har livet mitt her, og jeg fulgte nøye med på nyheter fra Shanghai og Kina for øvrig. I begynnelsen av februar bestemte jeg meg for å reise tilbake, sier Berg.

Alt var stengt



Den byen hun vendte tilbake til, lignet ikke det Shanghai hun hadde forlatt.

– Da jeg kom tilbake var alt stengt, sier Berg og fortsetter:

– I Shanghai var det litt forskjellig praksis fra bydel til bydel, men man kunne gå ut i butikken og på apoteket, det var ellers veldig få ting som var åpne.

Utbruddet som startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, ble i begynnelsen knyttet til et matmarked med salg av levende dyr. Viruset som siden har fått navnet SARS-CoV-2, ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. Samme måned iverksatte kinesiske myndigheter ekstreme tiltak for å hindre spredning av smitte fra Hubei-provinsen til resten av landet. Wuhan og nærliggende byer ble stengt av. Også andre steder i landet ble det innført strenge smitteverntiltak.

I Shanghai som er Kinas største by, holdt de fleste seg bare inne til å begynne med, forteller Berg.

– Tok tempen på deg og sjekket at du gikk med munnbind



Så fra midten av februar, begynte det gradvis å åpne opp litt her og litt der.

– I starten var det veldig strengt med kontrollposter der det sto noen som tok tempen på deg og sjekket at du gikk med munnbind. Noen steder måtte du også skrive ned telefonnummeret ditt. I tilfelle de skulle finne noen som var smittet, så hadde de liste med nummer til andre som hadde vært på det stedet, sier Berg.

I løpet av den siste måneden har byen sakte, men sikkert normalisert seg, forklarer hun.

– Det har gradvis åpnet flere og flere steder. Det er ikke like streng kontroll, men du må fortsatt gå med munnbind på t-banen. Og på visse steder, som politistasjoner, banker og sykehus, er det fortsatt streng kontroll før man slipper inn. Men nå er ikke gatebildet like preget av situasjonen; kafeer, restauranter og alt av butikker er åpent, sier Berg.

De strenge reiserestriksjonene i Kina har også bidratt til at det har gått langsomt, forklarer hun.

– En del butikker er drevet av folk som ikke kommer fra Shanghai, og som var bortreist på ferie. På grunn av reiserestriksjonene har de ikke kommet tilbake fra ferien før nylig. Nå er innenrikstrafikken tilbake til normalen, sier Berg.

– Hadde ikke sluppet inn i Kina igjen i dag



Bergs hjemby Shanghai, med sine nær 24 millioner innbyggere, har i skrivende stund hatt drøyt 500 bekreftede tilfeller av covid-19, og 6 dødsfall knyttet til sykdommen. I Hubei-regionen, der det hele startet, er over 67.800 rammet og i underkant av 3200 døde, ifølge Statista.com.

Situasjonen i Kina, inkludert den hardt rammede Hubei-provinsen, har de siste ukene vært i ferd med å normalisere seg etter coronaepidemien. Frykten for at epidemien skal blusse opp igjen, på grunn av importerte tilfeller fra utlandet, førte til at Kina i forrige uke stengte grensene for de aller fleste utlendinger.

– Det skjedde ganske fort, sier Berg.

– Jeg skulle egentlig hatt noen oppdrag i Norge i mars, men da jeg så utviklingen i Europa tenkte jeg at jeg måtte avvente. Hadde jeg reist til Norge som planlagt, hadde jeg ikke sluppet inn igjen i Kina i dag, fortsetter hun.

Kinesere som bor i utlandet, skal imidlertid få komme inn i landet. Blant annet har en stor gruppe kinesiske studenter som studerer ved universiteter i andre land, kommet tilbake til hjemlandet den senere tiden.

– Det er det som nå er den store usikkerheten her i Kina, at det kan komme ny spredning av covid-19 fra hjemvendte kinesere. Denne usikkerheten har også ført til at noen attraksjoner som åpnet for et par uker siden, nå har stengt igjen. På grunn av importtilfeller, ønsker man å unngå at folk møtes på steder hvor mange kan være på en gang. Man ønsker ikke folkemengder.

Frustrerende å følge den tidlige utviklingen i Norge



Berg som i januar satt i Norge og fulgte utviklingen i Kina, satt i Shanghai og fulgte situasjonen i Norge da de første tilfellene ble påvist her.

– I begynnelsen av mars var det veldig frustrerende. Jeg fryktet at det ville bli utbredt smitte, sier hun.

I begynnelsen av mars var man fremdeles usikre på om skifesten i Holmenkollen kunne gå som normalt.

– Det føltes litt som når man ser en film og vet at hovedpersonen ikke bør gå ut døren på huset fordi det er noe skummelt der, og så kan man ikke si ifra, forklarer Berg.

Nå synes hun imidlertid situasjonen ser veldig lovende ut for Norge, og hun er imponert over å se hvordan små bedrifter jobber innovativt med nye løsninger, som covid-19-tester, digitale plattformer og 3D-printing av smittevernskjermer.

– Men hytte-debatten tør jeg ikke fortelle noen om her, den problemstillingen tror jeg det er svært få utenfor Norge som kan forstå. Nå håper jeg bare at man snart har kontroll på smitten, og kan finne gode løsninger for raskt og trygt å få i gang økonomien igjen.

Selv hardt rammet av krisen



I Shanghai jobber Berg med norske bedrifter som ønsker å lære om nye forretningsideer i Kina, og for selskapet DI Asia Base, som hjelper norske bedrifter som vil etablere seg i landet. Dermed er hun personlig hardt rammet av krisen som først traff hennes nye hjemland og siden Norge, hvor kundene befinner seg.

– Selvfølgelig er jeg veldig hardt rammet i dagens situasjon, alle mine oppdrag med innkommende grupper er utsatt inntil videre. Men jeg må jo tenke langsiktig, sier Berg.

Hun ser optimistisk på det at Kina nå har fått hjulene i gang, og ifølge en oversikt fra Economist kommer til å være ett av få land som vil ha vekst i 2020. Dette mener Berg kan gjøre landet til et enda mer interessant eksportmarked for norske bedrifter.

– I tillegg har myndighetene i Kina enorme økonomiske støttepakker, blant annet innen grønn energi og havvind. Det er godt mulig at det blir ekstra aktivitet på disse områdene for å få vekst i kinesiske økonomi, og det kan være spennende for norske aktører. På lang sikt tror jeg Kina kan bli enda mer interessant, sier hun til ABC Nyheter.