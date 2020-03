Derfor får du ikke vite hvor mange som er friskmeldt i Norge

Etter hvert som antallet med bekreftet coronavirus-smitte i Norge stiger, og antall sykehusinnleggelser og dødsfall gjør det samme, er det uklart hvor mange som har blitt friskmeldt av viruset.

Daglig sender Folkehelseinstituttet (FHI) ut rapporter med nye smittetilfeller, sykeshusinnleggelser og dødsfall knyttet til Covid-19 det siste døgnet. Rapportene inkluderer ikke tall for antall friskmeldte.

– Vi har et system som gjør at man har rapporteringsplikt når noen diagnostiseres med Covid-19. Det er ikke noen rapporteringsplikt for de som blir friske. Derfor har vi ikke de tallene inne per nå. Men dette er noe vi ser på om vi kan finne løsninger for å kunne gi bedre tall, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI under en pressekonferanse tirsdag.

Det betyr at per dags dato har hverken Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, sykehusene eller kommunene rapporteringsplikt for friskmeldte. Det er heller ikke etablert offisielle kriterier for hva som anses som en friskmeldt Covid-19-pasient.

VG har landets mest omfattende og detaljerte oversikt over coronavirus-smittede i Norge. Oversikten oppdateres fortløpende hver dag, med informasjon om antall døde, antall innlagt på sykehus, antall på respirator, registrerte smittede, antall testede, sykehusansatte med påvist smitte, og sykehusansatte i karantene.

I oversikten oppgir avisen at seks personer i Norge er friskmeldt på dette tidspunktet.

Journalist i VG, Oda Leraan Skjetne, er blant dem som har jobbet mest med den omfattende live-oversikten avisen har laget.

– Noen få kommuner har meldt inn til oss at personer har blitt friskmeldt. De har ført inn i vår oversikt, og det er derfor vi har disse seks, sier Skjetne til ABC Nyheter.

Det er imidlertid ingen fullstendig oversikt.

– Vi fører ikke en total oversikt over friskmeldte, fordi det finnes ingen. Det er ingen i helsevesenet eller helsemyndighetene som fører den oversikten per i dag. Vi merker at det er en stor etterspørsel etter de tallene fra våre lesere, men det er ikke metodisk mulig å lage en total oversikt nå, sier hun.

Det finnes heller ingen fullstendig oversikt over hvor mange som faktisk har coronaviruset i Norge, da myndighetene ikke har kapasitet til å teste alle. I skrivende stund har 2770 personer fått bekreftet coronavirus-smitte, ifølge VGs oversikt, av 70.608 personer som er testet.

Folkehelseinstituttet sier det vil være store mørketall på hvor mange som faktisk er smittet.

