Hei,

Jeg ønsker å advare den nye damen til min ekskjæreste, men jeg vil gjøre det anonymt. Han er nemlig en narsissist. Det gikk utover meg. Hva skal jeg gjøre? Jeg ønsker ikke at flere kvinner skal lide slik som jeg og flere av hans andre tidligere kjærester har gjort.



Kvinne (40-49)



ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:



Hei,

Du har altså hatt en vond erfaring med din ekskjæreste, og du oppfatter at han har narsissistiske trekk. Begrepet «narsissist» kan være fristende å bruke for å beskrive noen som er svært opptatt av seg selv, men i realiteten er narsissisme en personlighetsforstyrrelse.

En person med narsissistisk personlighetsforstyrrelse karakteriseres ved en sterk drift til å fremheve seg selv på mest mulig positiv måte. Grandiose forestillinger om egen person og prestasjon er vanlig, i tillegg til et behov for å drive historier rundt seg selv, utnytte sine relasjoner og ha manglende empati for andre.

Danielle Legland er ABC Nyheters psykolog. Foto: Kathleen Buer / ABC Nyheter

Å leve tett på noen med disse kvalitetene er selvfølgelig veldig utfordrende, og det tar ofte tid før man oppdager alt dette. Med tid kan det oppstå betydelig psykisk belastning.

Nå ønsker du å advare hans nye kjæreste anonymt. Jeg stiller meg tvilsom til dette, selv om jeg ikke tviler på at du kommer fra et godt sted.

For det første har du ingen garanti for at hun kommer til å tro på deg. Forelskelse gjør blind, og mest sannsynlig kommer hun ikke til å gå fra han på bakgrunn av en slik melding. For det andre kan hun komme til å fortelle din eks om dette, og det kan hende du blir avslørt. Da må du være rustet i å stå i en potensiell storm, hvilket blir hinder i din egen lykke.

Jeg tror det er et bedre alternativ å være åpen for å svare på spørsmål dersom det skulle bli slutt mellom dem og hun henvender seg til deg. Bruk heller energien din på å bygge deg selv opp etter det du selv har vært utsatt for, se fremover og bruk tiden på mennesker som vil deg vel.

Lykke til!

