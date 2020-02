Spør psykologen: Min mann klarer ikke sette ord på handlinger. Hva skal jeg gjøre?

Hei,



Jeg har et problem. Min mann klarer ikke sette ord på sine handlinger. Jeg blir stadig møtt med et «jeg vet ikke»-svar, faktisk uansett hva temaet er Jeg er og har vært utrolig rådvill over dette. Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal gjøre. Det er så problematisk at jeg lurer på om om jeg ikke orker mer av samlivet. Han er jo helt taus. Vi har vært gift i 20 år.



Har du noen råd?

Kvinne (50-59)



ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:

Hei,

Takk for ditt spørsmål.

At kommunikasjonen nærmest har stoppet opp i et ekteskap kan være utrolig vondt og ikke minst frustrerende, så jeg forstår godt at du er rådvill. Samhandlingen og samværet påvirkes negativt, og ofte utvikles en negativ spiral hvor dere reagerer på hverandre. Dere blir begge misfornøyde som også oversettes i non verbal kommunikasjon. Miljøet i hjemmet blir kjølig og lite emosjonelt varmt.

Det er litt uklart for meg om hvorvidt dette er en endring i hvordan han oppfører seg, eller om det alltid har vært slik. Er det en endring kan det være et varsku om at han strever med noe, men kanskje ikke vet hvordan han skal si det.

«Vet ikke» er et typisk uttrykk vi bruker når vi er tiltaksløse, ikke greier å tenke klart eller rett og slett ikke bryr oss om noe lenger. Dette kan igjen være et uttrykk for nedstemthet eller at man grubler mye over enkelte problemstillinger.

Dersom dette er tilfelle, er lurt å være bevisst på hvordan du tar opp dette med han. Dersom du har en anklagende tone, kan dette bidra til at han trekker seg enda mer inn i seg selv. Samtidig er det helt umulig for deg å hjelpe om han ikke deler noe. Kan du for eksempel spørre han rett ut hvordan han har det, og om det er noe han grubler mye på for tiden? Det kan også være lurt å unngå å si at «du sier alltid ...», og heller si «jeg legger merke til en endring i måten du svarer på». Legg vekt på at du kommer fra et godt sted og ønsker å hjelpe.

Hvis han alltid har vært slik tenker jeg umiddelbart på ordtaket «det er vanskelig å lære en gammel hund nye triks».

Jeg tror dere uansett ville hatt nytte av en parterapeut til å hjelpe dere å få i gang kommunikasjonen. Slik du beskriver mannen din kan det imidlertid bli en utfordring å få han med på det. Da er det viktig at du er tydelig med hva han risikerer hvis dere ikke får bukt med dette; nemlig at du vurderer å trekke deg ut av ekteskapet. Jeg mener ikke at dette skal bli formidlet som en trussel, men det er essensielt at du får frem hvor viktig det er for din trivsel i ekteskapet at dere løser dette.

Jeg ønsker dere begge lykke til!

