– Snakk med fastlegen din om vaksinasjon dersom du er over 65 år eller har andre sykdommer som gir økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom, sier Brita Askeland Winje, seniorforsker ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse. I noen tilfeller kan bakterieinfeksjonen gi et alvorligere sykdomsforløp med blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt). Dødeligheten ved alvorlig sykdom er 20 prosent.

En ny rapport som Folkehelseinstitutet har skrevet sammen med kolleger i Sverige og Danmark, oppsummerer forskning på bruk av pneumokokkvaksine.

Rapporten konkluderer med at effekten av vaksinasjon er god.



600 alvorlige tilfeller hvert år



Barn under to år tilbys pneumokokkvaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, noe som reduserer forekomsten av pneumokokksykdom i alle aldersgrupper (såkalt flokkimmunitet).



– Likevel er det fortsatt rundt 600 tilfeller av alvorlig pneumokokksykdom i Norge hvert år og vaksinering av voksne kan forebygge flere tilfeller. Dette kan gi en ytterligere folkehelsegevinst fordi vaksinasjon også beskytter mot lungebetennelse med pneumokokker, sier Winje i meldingen.

Disse bør vaksineres hvert tiende år



Vaksinering anbefales hvert tiende år til voksne med økt risiko for alvorlig sykdomsforløp, dersom de blir syke av pneumokokkbakterien.

Risikogruppene er:

Mer om pneumokokker Ordet pneumokokker er satt sammen av pneumo som viser at det har med lungene å gjøre og kokker som henviser til den kulerunde formen på bakterien. Pneumokokker betyr altså kuleformede bakterier i luftveiene. Pneumokokkene er en bakterieart i gruppen streptokokker og har det latinske navnet streptococcus pneumoniae. Kilde: FHI

eldre fra 65 års alder

personer som har immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret

personer som har kronisk sykdom og andre tilstander som øker risikoen for pneumokokksykdom

Kan redusere belastningen på helsetjenesten

Coronaviruset kan gi lungebetennelse. Denne vaksinene vil ikke hjelpe mot det, kun mot sykdom som skyldes pneumokokkbakterien.



Ifølge Margrethe Greve-Isdahl, overlege og spesialist i barnesykdommer ved FHI, er det viktig at de i risikogruppene er vaksinert, uavhengig av coronavirus.



Men vaksinering vil også kunne bidra til å redusere belastningen på helsetjenesten under et pågående utbrudd av covid-19.



– For noen virusinfeksjoner kan viruset føre til at immunforsvaret i luftveiene blir svekket. Erfaringer fra andre influensautbrudd viser at en del pasienter får lungebetennelse etter at influensaen er over. Men den største effekten er hvis vi slipper disse pasientene på toppen av en epidemi, uttalte Greve-Isdahl nylig til Aftenposten.