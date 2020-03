En kvinne som ble steril som følge av kreftbehandling har født en baby, etter at de umodne eggene hennes ble samlet, modnet i et laboratorium og frosset ned i fem år før de ble brukt.

Fruktbarhetsspesialister ved Antoine Béclère-universitetet i Clamart utenfor Paris, sier dette er den første babyen som har blitt unnfanget ved hjelp av den nye prosedyren.

Babyen er en sunn og frisk gutt som har fått navnet Jules.

– Vi visste ikke om de frosne eggene ville overleve, og fortsatt ha potensiale til å føre til et svangerskap og vellykket fødsel. Dette var derfor en gledelig overraskelse, fastslår Michaël Grynberg, leder for reproduksjonsmedisin og fruktbarhet hos universitetets sykehus.

Kvinnen fikk tilbud om rådgivning rundt fruktbarhet før hun skulle i gang med cellegiftbehandling mot brystkreft. Hun var da 29 år gammel.

Legene slo fast at vanlig prøverør (IVF), hvor man tilfører hormoner for å stimulere kvinnens eggstokker til å produsere egg, ikke kunne benyttes.

De var bekymret for at dette ville forverre kreftsykdommen. En annen mulighet var å hente ut og fryse ned vev fra kvinnens eggstokker, for deretter å implantere dette på nytt når kvinnen var frisk igjen. Pasienten syntes imidlertid at dette inngrepet var for omfattende.

Fikk en velskapt gutt

I stedet valgte kvinnen en løsning hvor legene hentet ut egg i et tidlig stadium fra eggstokkene hennes. Disse ble så modnet i en dag eller to i et laboratorium, og deretter vitrifisert – en prosess som hurtig fryser ned cellene ved hjelp av nitrogen, for å hindre at det dannes iskrystaller som kan skade cellene.

Kvinnen ble kreftfri, men oppdaget at hun ikke var i stand til å bli gravid på naturlig vis. Hun kom derfor tilbake til sykehuset for å gjennomgå fruktbarhetsbehandling. Grynbergs team tinte syv frosne egg, hvorav seks overlevde prosessen. Disse ble befruktet ved hjelp av sperminjeksjoner, men bare ett av de utviklet seg til et friskt embryo som la grunnlaget for den vellykkede graviditeten.

Gutten ble født den 6. juli 2019, da kvinnen var 34 år gammel.

Grynberg sier at selv om prosedyren ikke var spesielt effektiv, gir den enkelte kvinner muligheten til å få barn, når alle andre tiltak har mislyktes. Hos kreftpasienter kan det å fjerne og fryse vev fra eggstokkene være en mer pålitelig løsning, men i tillegg til å være en omfattende operasjon, finnes det en risiko for at kreftcellene kan ha infiltrert vevet som fjernes før man starter cellegiften.

Først modnet, så frosset ned



Detaljene rundt svangerskapet og fødselen ble publisert i den vitenskapelige publikasjonen Annals of Oncology. Senere har ytterligere to kvinner blitt gravide etter å ha gjennomgått samme prosedyre hos sykehuset. Den ene hadde blitt behandlet for brystkreft, den andre for lymfekreft.

Det medisinske teamet arbeider nå med å gjøre prosedyren mer effektiv. For øyeblikket er det mange av embryoene fra egg som har modnet i laboratorium og deretter blitt frosset ned, som ikke utvikler seg nok til å føre til et vellykket svangerskap. Grynberg sier teamet håper å forbedre prosessen med å modne eggene.

Et annet felt legenes ønsker å få en bedre forståelse av, er hvorfor antallet umodne egg som kan hentes ut fra kvinnen varierer så kraftig.

– Vi kan ha to forskjellige pasienter, begge 30 år gamle, og fra den ene henter vi ut ti egg, mens fra den andre får vi tjue. Og vi vet ikke hvorfor det er slik, sier Grynberg.

Egg har tidligere blitt modnet i laboratorium, for deretter å skape embryoer som har ført til vellykkede fødsler. Dette var imidlertid den første fødselen hvor egget hadde blitt modnet og deretter frosset ned.

Oversatt av Henning Scherer Skjørsæter /ABC Nyheter / Pressworks © Guardian News & Media Limited