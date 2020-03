Coronaviruset har inntatt Norge, og en rekke arbeidsplasser og skoler har iverksatt tiltak for å unngå å bli smittet.

Utdanningsetaten har sendt en e-post til 183 Oslo- skoler om tiltak mot covid-19-utbruddet. Her får elever og ansatte beskjed om å unngå nærkontakt.

Etaten presiserer imidlertid at det ikke er snakk om et forbud.

På Manglerud skole i Oslo tar de grep for mot coronasmitte. Foto: Wikipedia

Rektoren ved Manglerud skole i Oslo, har sendt ut følgende beskjed til de foresatte med barn på skolen:

«Elevene og de ansatte får beskjed om å unngå mye nærkontakt i form av klemmer, håndhilsning og liknende. Vi skal selvfølgelig trøste elever som trenger det osv., men holder nærkontakt for øvrig på et minimum. Vi vil oppfordre elevene til å vaske hendene ofte. Vi vil også styrke renholdet på skolen. Vi oppfordrer dere til å snakke om at det viktig å vaske hendene ofte hjemme, og til å vaske hendene før elevene kommer på skolen, og når de kommer til skolen. Husk at elever som er syke skal holdes hjemme».

WHO ber om umiddelbare grep

En rekke nye land har meldt om tilfeller av coronasmitte i løpet av de siste dagene. Verdens helseorganisasjon ba torsdag landene om å ta umiddelbare grep.

Plakat med informasjon om coronavirus henger på veggen i ankomsthallen på Oslo lufthavn Gardermoen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi befinner oss nå ved et avgjørende punkt. Dersom man tar aggressive grep nå, kan man få kontroll på viruset, forhindre at folk blir syke og redde liv, sa WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse torsdag.

Helsedirektoratet har opprettet en virus-informasjonstelefonen for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Nummeret er 815 55 015.

Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer.

Folk som tror de kan være smittet av coronaviruset, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.

Divisjonsdirektør for kvalitet og forløp Johan Torgersen i Helsedirektoratet sier i en pressemelding at det har vært stor pågang av spørsmål fra folk til både direktoratet, Folkehelseinstituttet og andre helsetjenester.

Slik beskytter du deg mot koronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

50 personer i karantene i Oslo

Over hele landet er personer satt i hjemmekarantene på grunn av coronamistanke. Myndighetene forbereder seg på et scenario der én av fire nordmenn blir smittet.

Torsdag ettermiddag satt personer i hjemmekarantene i ti norske fylker, ifølge NRK. Disse har blitt pålagt å holde seg hjemme inntil prøvene er analysert.

I Oslo, som er fylket med flest i viruskarantene, er 50 personer fått beskjed om å holde seg innendørs etter å ha blitt virustestet, skriver VG.