Visjon Norges seere blir utfordret av programleder Dionny Baez til å gi penger for at barna deres skal beskyttes mot coronaviruset. I programmet Studio Direkte sier Baez at sendes seerne inn 2020 kroner vil Gud beskytte barna.

«Hver forelder som ser på. Som en Guds profet utfordrer jeg deg til å ringe nummeret på skjermen. Den hellige ånd har veiledet meg med 2020 kroner», skriver Vårt Land.

Ifølge TV2 sier Visjon Norge at de har fått inn over én million kroner fra seerne.

Grov utnyttelse

Det har fått blant andre pastor og daglig leder Erik Andreassen i Oslo Misjonskirken til å reagere. På Twitter peker han på Visjon Norges innslag, som han har filmet og skriver:

«Hva man kan bruke CORONA-frykten til? Samle inn penger til Visjon Norge. "Dekk barna dine med et offer. Gi 2020 kr og tro Gud. Som Guds profet sier jeg: ingen skade skal skje dem." Dette er anti-kristendom. Grov utnyttelse av evangeliet og av sårbare msk. Jeg blir så sint.1/»

Han fortsetter:

«Men ikke bruk forvridd og destruktiv teologi til på utnytte sårbare mennesker til å gi penger til en TV-kanal. Dette har ingenting med Guds rike å gjøre. Og den som selv kaller seg "Guds profet", er det aldri. Slutt».

Ber ikke om penger selv

Daglig leder Jan Hanvold i Visjon Norge vil ikke kommentere saken overfor Vårt Land. Avisen har snakket med Baez som er predikant fra Venezuela.

– Jeg ber ikke om penger til meg selv. Det går ikke til noen som skal kjøpe større hus eller bil, men til Guds arbeid. Pengene blir brukt til å spre evangeliet, sier Baez til avisen.

Til Dagbladet reagerer den kjente legen Wasim Zahid. Han har forståelse for tro og at det kan være en kilde til trøst, men dette mener han ikke minner om noen av delene.

– Dette er for meg uetisk og spiller på folks frykt for det ukjente i den hensikt å samle inn penger og berike seg selv. Det skal være lov å samle inn penger til trosfellesskap, men dette blir problematisk. Det er kynisk å spille på denne frykten, sier Zahid.