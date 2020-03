Amerikansk kvinne forbløffer legene: Urinerer alkohol

Kvinnen, som ikke omtales ved navn, led av ubehandlet diabetes og leverskader, og hadde derfor fått anbefalt å skrive seg opp på en venteliste for levertransplantasjon, skriver flere amerikanske medier, blant annet New Scientist.

Problemet var bare at alle testene viste at hun hadde alkohol i urinen. Legene trodde derfor at kvinnen hadde et alkoholproblem og fjernet henne fra ventelisten. I stedet henviste de henne til et behandlingsted for alkoholmisbruk.

Kvinnen selv nektet hardnakket for å ha drukket. Hun fremsto heller aldri som påvirket og da legene tok blodprøver, viste de heller ingen tegn på alkohol.

Ettersom legene ikke skjønte hva som feilet kvinnen, ble hun henvist videre til patolog Kenichi Tamama ved Universitetssykehuset i Pittsburgh for videre undersøkelser.

Han oppdaget at urinen til 61-åringen inneholdt gjær, hvilket i seg selv ikke er så uvanlig. Men fordi kvinnen led av dårlig behandlet diabetes, og derfor hadde mye glukose i urinen, funderte Tamama om det kunne være en sammenheng.

Ytterligere prøver bekreftet Tamamas teori.

Ekstreme verdier



I løpet av én natt hadde alkoholnivået i en urinprøve fra kvinnen tyvedoblet seg og økt fra 40 til 800 milligram per desiliter, et nivå som ifølge Tamama er ekstremt.

– Legene var overrasket og sjokkert. Men kvinnen selv var lettet. Opprinnelig trodde legene at hun hadde løyet om sitt alkoholforbruk. Dette med alkoholen hadde plaget henne, sier patologen i en rapport som omhandler den spesielle saken.

Det har tidligere vært dokumentert flere lignende saker der kroppen produserer egen alkohol. Den sjeldne lidelsen har fått et eget navn, kalt ABS (Auto-Brewery-Syndrom).

Ny lidelse



Den amerikanske kvinnens lidelse er likevel forskjellig, i og med at alkoholen bare påvises i urinen og ikke i kroppen. Tidligere har man bare sett dette i døde mennesker og under eksperiment utført inne i kroppen.

Legene foreslår å kalle den nye lidelsen for enten «bladder fermentation syndrome» eller «urinary auto-brewery syndrome».

Ifølge Science Alert mislyktes alle forsøk på å behandle kvinnen for gjærsopp.

På grunn av kvinnens spesielle lidelse, skal legene ha vurdert henne på ny for levertransplantasjon. Det fremgår ikke av rapporten hvordan det gikk videre med kvinnen.

