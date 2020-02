Forskere ved Macquarie University i Sydney har sett nærmere på hvilken effekt et vestlig kosthold med høyt sukker- og fettinnhold kan ha på forholdet vårt til mat og vår hjernefunksjon. I forbindelse med en studie publisert i tidsskriftet The Royal Society Open Science, hevder forskerne at allerede i løpet av en uke vil hjernens funksjon bli svekket samtidig som slanke og ellers sunne unge mennesker oppmuntres til å overspise.

Forskere fant ut at etter syv dager på et kosthold med høyt fettinnhold og mye sukker, gjorde de frivillige som alle var i 20-årene det dårligere på hukommelsestester. Samtidig fikk de økt lyst på gatekjøkkenmat umiddelbart etter at de hadde avsluttet et måltid.

En ond sirkel av overspising

Funnet antyder at et vestlig kosthold gjør det vanskeligere for folk å regulere appetitten. Forskerne peker på en forstyrrelse i et hjerneområde kalt hippocampus som mulig årsak.

– Etter en uke med kosthold i vestlig stil, blir smakfull mat som snacks og sjokolade mer fristende selv om du allerede er mett , sier Richard Stevenson, professor i psykologi ved Macquarie University til The Guardian.

– Dette vil gjøre det vanskeligere å motstå lysten på søtt og fett. Det fører til at du spiser mer, noe som igjen gjør mer skade på hippocampus og sender deg inn i en ond overspisingssyklus, fortsetter han.

Tidligere studier på dyr har vist at søppelmat svekker hippocampus, et hjerneområde som virker inn på hukommelse og appetittkontroll. Det er uklart hvorfor, men en idé er at hippocampus normalt blokkerer eller svekker minner om mat når vi er mette. For eksempel: hvis vi ser en kake etter at vi har spist oss gode og mette, blir ikke hukommelsen vår oversvømt av minnet om hvor godt det smaker.

– Når hippocampus fungerer mindre effektivt, blir maten mer tiltalende, forklarer Stevenson.

Belgiske vafler og gatekjøkken

For å undersøke hvordan det vestlige kostholdet påvirker mennesker, rekrutterte forskerne 110 slanke og sunne studenter i alderen 20 til 23 år som generelt spiste et godt kosthold.

Halvparten ble tilfeldig tildelt en kontrollgruppe som spiste sitt normale kosthold i en uke. Den andre halvparten ble satt på et høyenergisk kosthold som blant annet inneholdt et sjenerøst inntak av belgiske vafler og gatekjøkkenmat.

I starten og slutten av uken inntok de frivillige frokosten på laboratoriet. Både før og etter måltidet gjennomførte de ordminnetester. De ga dessuten poeng til rekke matvarer med høyt sukkerinnhold i henhold til hvor mye de ville ha maten og hvor mye de likte å sette den til livs.

– Jo mer fristende de som fulgte det høyenergiske kostholdet fant den smakfulle maten når de var mette, desto dårligere scoret de på testene vi gjorde av hjernefunksjonen deres. Funnet antyder at forstyrrelse av hippocampus kan underbygge begge deler, mener Stevenson.

Etterlyser økt begrensing

Psykologiprofessoren mener myndighetene med tiden vil bli nødt til å innføre begrensninger på bearbeidet mat, på samme måte som da man begynte å avskrekke folk fra å røyke.

– Å demonstrere at bearbeidet mat kan føre til kognitive svikt som påvirker appetitten og øker faren for overspising hos ellers sunne unge mennesker, bør være et bekymringsfullt funn for alle, sier han.

Stevenson advarer samtidig om at et vestlig kosthold bygget på høyt fett- og sukkerinnhold, bidrar til overvekt og diabetes som igjen er sterkt knyttet til nedgang i hjernefunksjon og økt risiko for å utvikle demens.

Rachel Batterham er professor i overvekt, diabetes og endokrinologi ved University College London. Hun har ikke selv vært involvert i undersøkelsen som hun mener er blant de første til å undersøke hvorvidt kosthold påvirker menneskers hukommelse og appetittkontroll.

– Å forstå virkningen av et vestlig kosthold på hjernens funksjon, er et presserende spørsmål gitt det nåværende matklimaet, kommenterer hun overfor The Guardian.