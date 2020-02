Forskerne har analysert data fra 104.605 barn født i Storbritannia fra 1990 til 2016, der mor fikk forskrevet en makrolid eller penicillin da hun var gravid. Barna ble fulgt opp noen år etter fødselen (median 5,8 år).

I tillegg ble 82.314 barn med mødre som fikk forskrevet makrolider eller penicillin før graviditeten, og 53.735 barn som var søsken av barna i studiegruppa, brukt som kontrollgrupper.

Alvorlige misdannelser ble registrert hos 186 av 8632 av barna hvis mødre hadde fått forskrevet makrolider under svangerskapet, og hos 1666 av 95.973 barn som hadde fått resept på penicillin.

Forskerne korrigerte for ulike faktorer som kan påvirke resultatene.

Så kom de frem til at forskrivning av makrolider i de første tre månedene av svangerskapet, var knyttet til en økt risiko for alvorlige misdannelser sammenlignet med penicillin (28 tilfeller per 1000, mot 18 tilfeller per 1000). Spesielt gjaldt det hjertemisdannelser (11 per 1000, mot 7 per 1000).

Kohortstudie:

Den ferske studien er en såkalt kohortstudie.

Det betyr at den følger en bestemt gruppe mennesker (kohort) over tid for å identifisere undergrupper av personer som er, har vært, eller blir eksponert for en eller flere faktorer som hypotetisk påvirker sannsynligheten for sykdom eller andre utfall. Over tid observeres i hvilken grad sykdom eller andre utfall forekommer i ulike grupper.