Det finnes nok av eksempler fra historien på at stress tilsynelatende kan gjøre håret grått.

Mange har pekt på at den stressende presidentjobben kan ha bidratt til at tidligere president Barack Obama som flyttet inn i Det hvite hus med svart manke, var blitt grå i håret da flyttet ut åtte år senere.

Et mer hjemlig eksempel er Manchester United-trener Ole Gunnar Solskjær (46) «forvandling» som har blitt knyttet til trenerjobben. Selv påpekte han i et intervju for et drøyt år siden, at tiden er en viktig faktor, ikke bare stress og bekymring, når det kommer til hans grånende manke.

Forskerne bak en ny studie som er publisert tidsskriftet Nature, ønsket å finne ut om koblingen mellom stress og grånende hår er reell, og i så fall hva som faktisk skjer i kroppen.

Ole Gunnar Solskjær har selv påpekt at tiden har gjort ham grå i håret, ikke bare stress. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

I studien har de amerikanske og brasilianske forskerne vist hvordan stamcellene som kontrollerer hud- og hårfarge ble ødelagt av stress hos mus. De mener dette er forklaringen på at mus med mørk pels ble helt hvithåret i løpet av uker.

– Da vi startet forskningen på dette, forventet jeg å se at stress er dårlig for kroppen – men den ødeleggende effekten av stress som vi oppdaget, var verre enn jeg kunne forestille meg , sier Harvard-forsker Ya-Chieh Hsu til The Harvard Gazette.

Les også: Sammenhengen mellom stress og depresjon – og 10 enkle ord som kan hjelpe

Vanlig med grå hår før 40-årsalder

Kjersti Danielsen som er forsker ved UiT Norges arktiske universitet og hudlege på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), har tidligere forklart til ABC Nyheter at det er normalt å få grå hår i voksen alder på grunn av gradvis reduksjon av pigmentproduksjon i hårsekkene.

– Noen ser dette allerede i 20-årene, og før fylte 40 år har de aller fleste sett sine første grå hår. Genene våre spiller hovedrollen når det kommer til når vi utvikler grått hår, sa hudlegen.

Hun la til at stress og andre miljøfaktorer som kan påvirkes, ser ut til å spille en mindre rolle men at dette er noe det forskes på.

– Ved enkelte sykdommer, mangeltilstander eller hvis vi utsettes for spesifikke kjemikalier eller medikamenter, slik som for eksempel cellegift, kan både hårfargen og hårstrukturen påvirkes kortvarig eller permanent, sa hudlegen videre.

Psykologer om frykten for aldringstegnene: – Grå hår og rynker blir tegn på at din verdi synker

– Skaden er permanent



Forskere ved Harvard University i USA har samarbeidet med forskere ved universitetet i Sao Paulo, Brasil, om den nye studien som har sett på hvilken rolle stress spiller når det kommer til grånende hår.

Forskerne mente prosessen kunne knyttes til stamceller som kalles melanocytt, som sørger for farge til hår og hud. Da de gjennomførte eksperimenter på mus, gjorde de funn som de mener bekrefter denne hypotesen.

Det de så var at intens smerte gjorde at nivåene av hormonene adrenalin og kortisol økte, noe som fikk hjertet til å slå fortere og blodtrykket til å øke hos musene. Dette påvirket nervesystemet og førte til akutt stress.

Denne prosessen fremskyndet deretter uttømming av stamceller som produserte melanin, altså fargepigmenter, i hårsekkene, skriver BBC.

– Etter få dager var alle stamcellene som kunne fornye pigmenter tapt. Når de er borte kan du ikke fornye pigmenter lenger. Skaden er permanent, sier Hsu til Harvard Gazette.

– Gir oss en idé om hvordan stress kan påvirke andre deler av kroppen



Forskerne har i videre eksperimenter på mus funnet at behandling mot høyt blodtrykk kunne blokkere endringene, skriver BBC.

I tillegg kunne de forhindre at pelsen ble grå ved å blokkere et spesifikt protein (CDK) som var involvert i prosessen som gjorde at stamcellene ble skadet av stress. Dette kan være et nyttig funn om man vil forske videre på behandling mot grått hår.

Professor Hsu understreker at de ikke har funnet noen slik behandling:

– Våre funn hos mus er bare begynnelsen på en lang reise mot å finne en behandling for mennesker. Funnene gir oss også en idé om hvordan stress kan påvirke andre deler av kroppen, sier hun til BBC.