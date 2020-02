Mandag ble det klart at Frp går ut av Solberg-regjeringen . Tirsdag varsler Åshild Bruun-Gundersen (Frp), som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, at hun vil fremmer forslag om å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige, melder Dagbladet.

Dermed tar Bruun-Gundersen oppfordringen fra Ap om å ta omkamp om bioteknologiloven, som ikke var blant de tre sakene Frp-nestleder Sylvi Listhaug varslet omkamp om tirsdag morgen.

I mai 2018 vedtok Stortinget å gjennomføre en rekke endringer i bioteknologiloven. Da var flertallet for eggdonasjon og ønsket samme retningslinjer som ved sæddonasjon. Det var også flertall for at enslige skulle få rett til assistert befruktning, på lik linje med par.

I regjeringserklæringen som ble lagt frem da KrF gikk inn i regjeringen i fjor, het det at regjeringen vil «ikke gjøre endringer i bioteknologiloven, med mindre de fire partiene er enige om det».

– Gleder meg

De tre andre partiene i Solberg-regjeringen har gått inn for å fjerne forbudet på disse to punktene, dermed var det en klar KrF-seier da de fikk gjennomslag for fortsatt forbud.

Bruun-Gundersen er saksordfører når bioteknologiloven nå skal behandles i Stortinget.

– Jeg kommer til å fremme forslag om å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige – og det gleder jeg meg til, sier Frp-politikeren til Dagbladet.

– Lover som påvirker enkeltliv og enkeltmennesker

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, mener dette er godt nytt for dem som drømmer om å stifte familie, men som i dag blir hindret av norsk lov.



– Det er bra at Ap og Frp er enige i at et lite parti på 4,2 prosent ikke skal få sperre viktige lover. Noen ganger bør det parlamentariske flertallet få råde. Det er lover som påvirker enkeltliv og enkeltmennesker. Vi har vårt program som vi vil gjennomføre og ønsker samarbeid med alle som kan hjelpe oss med det, sier Ap-politikeren til Dagbladet.

Også SV er for både eggdonasjon og assistert befruktning til enslige. Til sammen kan de tre partiene sikre flertall i Stortinget.

– SV er for eggdonasjon og for assistert befruktning til enslige, og synes det er bra om det at Frp går ut av regjering kan føre til endringer, men vi vil ta stilling til forslaget når det kommer til behandling i Stortinget, sier Nicholas Wilkinson, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for SV, til ABC Nyheter.

Også Miljøpartiet De Grønne (MDG) har programfestet ja til eggdonasjon, men ikke til assistert befruktning for enslige. Stortingsrepresentant Une Aina Bastholm sier til Dagsavisen at det er sannsynlig at de stemmer for et slikt forslag fra Frp.

Rødt skriver på sine nettsider at også enslige bør få tilgang til assistert befruktning, og at eggdonasjon kan tillates under strenge forutsetninger.

– Bør være forbeholdt par



Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe jubler ikke, men er heller ikke overrasket over signalene fra Frp, som har varslet at eget partiprogram vil være utgangspunktet for politikken fremover.

– Det må være spesielt for KrF å styre på Granavolden-plattformen som inneholder flere nederlag for KrF, når de nå står i fare for å tape en av sine kjernesaker i Stortinget, sier Toppe til ABC Nyheter.

Sp har programfestet at de ikke vil tillate eggdonasjon. De vil heller ikke tillate assistert befruktning til enslige.

– Vi mener assistert befruktning handler om infertilitet og skal være hjelp som vi bør tilby parene som er ufrivillig barnløse. Hvis man åpner for at også enslige kan få denne hjelpen, så bryter man et viktig prinsipp for hva dette handler om, sier Toppe.

Det er heller ikke slik at alle enslige vil få hjelp, det gjelder bare kvinner. Sp mener det dermed på sikt vil bli vanskeligere å si nei til surrogati, som også vil gjøre det mulig for enslige menn å få barn.

– Ellers så bryter man likhetsprinsippet, sier Sp-politikeren.

Hun legger til at det er god grunn til å holde på at assistert befruktning er forbeholdt par også ut i fra hensyn til barnet.

– Handler på en måte om å regulere privatlivet til folk



Også det å tillate eggdonasjon vil kunne «bygge ned skrankene mot surrogati», mener Toppe.

– Vi setter spørsmålstegn ved hvem skal oppfattes som mor når donoregg er brukt. Er det genetisk mor eller den som bærer frem barnet?

– Personlig ser jeg at dette nok er det første som vil komme. Det er flertall på Stortinget. Det jeg da ønsker er at Ap og Frp tar stilling til om de vil tillate embryodonasjon, altså at både sæd og egg doneres samtidig. I så fall vil det være slik at barnet ikke har biologisk tilknytning til noen av foreldrene sine, da blir det som å bestille seg et barn, og det er en helt annen grense. Jeg håper man ikke tillater donasjon av ferdig befruktede egg, sier hun.

På grunn av forbudene i Norge, er det flere som reiser til utlandet for å få tilgang til disse tilbudene. Sp-politikeren mener dette ikke er et argument for å tillate praksisen i Norge.

– Det viser jo at dette området er vanskelig. Det synes jeg og, det er et krevende politisk område fordi det på en måte handler om å regulere privatlivet til folk. Det er ikke enkelt. Ethvert land har ansvar for sin egen lovgivning uansett. De biologiske mulighetene vil alltid ligge i forkant, hvis man ikke har regler og rammer er det å gi opp, sier Sp-politikeren.

Som ABC Nyheter skrev mandag knytter leder i Jordmorforbundet Kari Aarø eggdonasjon i utlandet til utviklingen med at stadig flere kvinner føder sent i 40-årene og i 50-årene i Norge.