– Det var veldig tydelig for oss at det var bare en løsning på dette her, og det var å gå ut av regjering. Det er fordi det har bygget seg opp stor frustrasjon over tid, på manglende tydelige gjennomslag. Med grå kompromiss og en regjering som er dønn upopulær, sier Sylvi Listhaug til ABC Nyheter like etter at partiet har kunngjort sin avskjed til regjeringen Solberg.

Frps nestleder og avtroppende olje- og energiminister gjentok til flere journalister at hun var hjemme i julen og der var det få godord å få om regjeringen. Ifølge Listhaug fordi folk mener at regjeringen har manglet en retning.

– Når denne saken kommer på toppen av det, var det helt riktig for Fremskrittspartiet å gå ut av regjering. Nå kan vi finne tilbake til en opposisjonsrolle for å bygge oss opp igjen, bygge opp organisasjonen og bygge opp igjen den politiske troverdigheten, sier Listhaug til ABC Nyheter like etter at pressekonferansen var over.

To spikre i kisten



I helgen utelukket KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad forhandlinger om regjeringsplattformen. Det bidro ifølge Listhaug til ytterligere en spiker i kisten for en fortsatt flertallsregjering på borgerlig side.

– Vi er ikke interessert i å kaste bort tiden vår, derfor var det klart for oss at det riktige for oss var å gå ut av regjering.

Heller ikke statsminister Erna Solbergs bruk at det moralske perspektivet for å hente hjem den terrorsiktede IS-kvinnen hjalp for å opprettholde et regjeringssamarbeid.

– Det skapte stort raseri i Fremskrittspartiet. Det er ingenting i veien med vårt moralske kompass, mange er enige med oss i at det er helt feil å forhandle med folk som har tilknyttet seg IS-kalifatet. Det var også medvirkende til at begeret er mer enn fullt.

Skal kjempe for gjennomslag

Nå går Fremskrittspartiet ut av regjering og inn i opposisjon. Listhaug forventer store gjennomslag på Stortinget.

– Vi kommer til å sørge for at vi får gjennomslag for viktige saker for oss. Det er vårt partiprogram som nå legges til grunn. Vi skal opptre ryddig i Stortinget, men målet vårt er selvfølgelig å få gjennomslag for våre saker.